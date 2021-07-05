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Saadet öğretmen: Artık çocuklar konuşmaya başladı

DHA

Saadet öğretmen: Artık çocuklar konuşmaya başladı


Turgay İPEKŞifanur TAVUS/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da hizmete giren 'Çocuk İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'nin açılışında konuşan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, artık çocukların konuşmaya başladığını belirterek, "Bize gelen mesajlarda 35-40 yaşın üstünde binlerce kadın ve erkek yaşadıkları cinsel istismarı anlatıyor. Mesajları geceler boyu okudum ve bunları ruh sağlığı uzmanlarımızla incelediğimizde yüzde 53'ünün annesinin bu durumu örtbas ettiğini, geri kalan yüzdenin ise bu durumla kendi içinde hesaplaştığını öğrendik. Anladık ki şu anda çocuklar susmuyorlar" dedi.
İzmir'de görev yaptığı okulda 6 kız öğrenciye yönelik cinsel istismarı ortaya çıkaran öğretmen Saadet Özkan tarafından İzmir, Konya ve İstanbul'dan sonra Erzurum merkez Aziziye ilçesinde de 'Çocuk İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi' açıldı. Açılışa protokol üyeleri, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, kent sakinleri, çocuklar ve gönüllüler katıldı. Törende konuşan Saadet Özkan, çocukları ve aileleri cinsel istismara karşı bilinçlendirmeyi, cinsel istismara uğrayan çocuklara destek olmayı ve cinsel istismarın önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. İstismarcıların tehditlerinden korkmadıklarını ve yakında köklerini kazıyacaklarını vurgulayan Özkan, şöyle konuştu: 
"Çocuklar bizim kahramanımız. Artık konuşmaya başladılar. Bize gelen mesajlarda 35-40 yaşın üstünde binlerce kadın ve erkek yaşadıkları cinsel istismarı anlatıyor. Geceleri hepsini tek tek okudum ve bunların her birinin ruh sağlığı uzmanlarımızla incelediğimizde yüzde 53'ünün annesinin bu durumu örtbas ettiğini, geri kalan yüzdenin bu durumu kendi içinde hesaplaştığını öğrendik. Anladık ki şu anda çocuklar susmuyorlar. Biz o mahkeme koridorlarına gittiğimizde ebeveynleri olan koca koca insanlar şikayetlerinden vazgeçerken o küçücük çocuklar, 'Ben şikayetçiyim hakim amca, hakim teyze' diyorlar. Aslında kahraman olan bizler değiliz. Kahraman olan, o konuşan o kendilerine yapılan çirkinliğe, fenalığa ses çıkaran çocuklar. 'Bir millet nasıl doğar? Nasıl güçlü olur?' diye sorarsanız, çocuklarına sahip çıkınca sesini çıkarınca onlara bir fiske tokat atıldığında onun kalbindeki kırıkla 'Hayır, sen bu çocuğa bunu yapamazsın' dediğinde o millet çok güçlü olur." 
'ÇOCUKLAR İÇİN DİLEK TUTTUM'
Açılış için geldiği Erzurum'da arkadaşlarının moral vermek için kendisini Tortum Şelalesi'nin eteklerine götürdüğünü anlatan Saadet Özkan, 'Allah'ım çocuklara yapılan istismarın önüne geçmemiz için bize, bu millete güç kuvvet ver' diye dilekte bulunduğunu belirtti. Elmalı'daki çocukların 6 ve 8 yaşlarında olduğunu hatırlatan Özkan, "Ayrıntılarla adli tıp raporları, mahkeme salonuna sunuldu. O raporları okumaktan kaçtım. Avukat arkadaşlarıma 'İyi okudunuz mu? Çocukları gördünüz mü? Ruh sağlığı uzmanları ile görüştünüz mü? Bana ayrıntıları anlatmayın dayanamam' dedim. İstismarcıların tehditlerinden ve onların yanında onlarla pislik ve çirkinlik yapanlardan korkmuyoruz, korkmayacağız. Bu çocuklar hepimizin çocukları, o çocuklar annelerinin evine gittiklerinde en sevdiklerinden istismara uğradılar. Eve gelen diğer şahıslar tarafından istismar edildiler. Onlar acıları çekerken bir kurtarıcı aradılar. Öldürmeyen acı güçlendirir. Konuşun çocuklar. Size yanlışı dokunan, fenalık yapan, kalbinizin içinde yaralar açanlara karşı sakın susmayın. Birisine anlattığınızda o susuyorsa bir kişiye daha anlatın. Mutlaka yardımınıza koşacaktır. Mutlaka iyi bir insan çıkacaktır. O çocuklar konuştu birçok çocuk da konuşmaya devam edecek" dedi.
'İSTİSMARCILARIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'
Türkiye'de çığ gibi büyüdüklerini ve büyümeye de devam ettiklerini sözlerine ekleyen Özkan, 75 bini geçkin gencecik mücadele arkadaşlarının bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Biz doğru bir yoldayız çünkü o çocukların davalarına gittikçe o davalarda onların sesi oldukça o çocuklara ulaştıkça bir şeyler değişiyor. Bugün sesimizi tüm yurtta duyurduk. Bu çok kıymetli. Daha çok ses çıkaracağız, daha fazla çocuğun yanında olacağız. Bu merkezler ona hizmet edecek. Daha fazla eğitim kurumlarının içinde olacağız. Bütün bu mücadelenin sonunda da aslında biz istismarı hiçe indirgeyeceğiz. Buna inancım sonsuz. Bugün beni en çok etkileyen şey şu oldu. Konuşmamı yaptıktan sonra yerime geçtiğimde bir çocuk yanıma geldi. 'Seni zaten karşıdan bakınca çok sevmiştim şimdi daha çok sevdim' dedi. Gerçekten önemliydi. Çocukların kalbine eğer kendinizi sevdirirsiniz ve o çocuklar bir mücadeleye inanırlarsa o milleti yenemezsiniz. O yüzden istismarcıların kökünü hep birlikte kazıyacağız. İstismarı yok edeceğiz. Çocuklar yaşadığı durumu oyunla ya da çizerek anlatır. İstismarı yaşanmadan engellemek önemli ama yaşandıktan sonra da nasıl bir yol izleneceği çok önemli. Bununla baş etmenin yolu tüm devlet kurumlarıyla çocuk dostu hale gelmektir."
UCİM Genel Başkan Yardımcısı Ceylan da bugün her şehirde 20 avukat, bir o kadar psikolog bulunduğunu belirterek, "Erzurum'da 4 bin 500 üyemiz var. Erzurum'da bu çok ciddi bir rakam. Önleme merkezlerimizde gönüllülerin dışında kadrolu olarak çalışacak bir hukukçu ve bir psikolog olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-07-05 09:24:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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