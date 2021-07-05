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Erzurum’dan 6 ayda 16.3 milyonluk ihracat

İHA

Erzurum’dan 6 ayda 16.3 milyonluk ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Haziran ayı ihracat verilerini açıkladı. Erzurum’da bu yılın Haziran ayında 2 milyon 765 bin dolar; yılın OcakHaziran ayları kapsamında ise 16 milyon 361bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İlden yapılan ihracat mayıs ayına göre yüzde 42.74 oranında artış gösterdi
Erzurum 6 Aylık Süreç
Erzurum’da bu yılın ilk 6 ayı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 4.2 milyon dolarla Mart ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2 milyon 585 bin dolar, şubat ayında 2 milyon 53 bin dolar, mart ayında 4 milyon 206 bin dolar, nisanda 2 milyon 813 bin, mayısta 1 milyon 937 bin dolar, haziranda 2 milyon 765 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Haziran Ayı Verileri ve Erzurum
TİM verilerinde; Haziran 2021 döneminde Erzurum’dan 2 milyon 765 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 4 milyon 898 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 17 milyon 794 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 75 milyon 437 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.
Ocak Haziran Dönemi ve Erzurum
Bu yılın Ocak Haziran aylarını kapsayan 6 aylık bölümünde Erzurum’dan 16 milyon 361 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 29 milyon 271 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 93 milyon 762 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 484 milyon 144 milyon değerinde ihracat yapıldı.
Erzurum’un Haziran Ayı Payı
DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın Haziran döneminde Erzurum’dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 56,45, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,53, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 3,66 olarak hesaplandı.
Erzurum’un 6 Aylık Payı
DOSİAD analizleri bazında, bu yılın Ocak Haziran aylarını içeren 6 aylık kesitte Erzurum’dan yapılan ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 55,89, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 17,44, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 3,37’lik pay oluşturdu.
Bölge İlleri İhracat Rakamları
TİM verilerine göre Ocak Haziran döneminde Elazığ’dan 165.2 milyon, Malatya’dan 169,8 milyon, Iğdır’dan 44,1 milyon, Van’dan 28,9 milyon, Hakkari’den 20,4 milyon, Ağrı’dan 17,7 milyon, Erzurum’dan 16,3 milyon, Erzincan’dan 12,8 milyon, Bitlis’ten 3,3 milyon, Ardahan’dan 2,2 milyon, Bingöl’den 1.6 milyon, Muş’tan 757,0 bin, Kars’tan 428,8 bin, Tunceli’den 183.4 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Erzurum ve Bölgeler İhracat Artış Oranı
Erzurum aylık ihracat değeri artışı bazında Bölgesel ortalamaları geride bıraktı. Haziran ayında Mayıs ayına göre ihracat değeri Erzurum’da yüzde 42.74, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 34.44, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 28.60, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 12.05 oranında artış kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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