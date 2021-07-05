Göğebakan dördüncü kez seçildi

Erzurum Barosu Başkanlığı'na yeniden Talat Göğebakan seçildi. Göğebakan, dördüncü kez Baro Başkanı seçilerek güven tazeledi.

Merkez Aziziye İlçesindeki Bölge Staj Eğitim Merkezi ve Erzurum Barosu Sosyal Tesisleri'nde yapılan 48'nci Olağan Genel Kurulu'nda avukatlar sandık başına gitti. İlk gün adayların konuşmalarıyla geçti. Pazar günü 10 sandıkta 538 avukatın oy kullandığı seçimlerde Talat Göğebakan 219, Mustafa Çelebi 161 ve Mesut Öner 158 oy aldı. Gün boyu süren seçim sonrası dördüncü kez başkan seçilen Talat Göğebakan tebrikleri kabul etti.

Seçimlerde bir konuşma yapan Baro Başkanı Talat Göğebakan bugüne kadar birlikte çalıştığı yönetim kurulu ve baro çalışanlarına bir kez daha teşekkür etti. Kendisine ve yönetim kurulu üyelerine verilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmenin onuru ve gururu içinde olduklarını belirten Göğebakan şunları söyledi.

"Baromuzun bugün 48'inci Olağan Genel Kurulu'nda avukat arkadaşlarımız oyları ile bana baro başkanlığı görevini üst üste dördüncü kez tevdi etmişlerdir. Görevim süresince tarafsızlığımızı koruyarak tüm meslektaşlarımızın yanında yer aldık. Meslek onurumuza yakışan bir şekilde etkin, çalışkan, duyarlı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkelerine bağlı bir baro olmak için çabaladık. Büyük yatırımlar yaptık. Onlardan biri de bugün seçimi yaptığımız yuvamızdır. Bittiğinde 15 milyon liraya mal olması beklenen yüz yılın yatırımı olarak gördüğüm Bölge Staj Eğitim Merkezi ve Erzurum Barosu Sosyal Tesisleri'nin temelini 2019'un Ağustos ayında atmıştı. Açılışını da yapmak bize nasip oldu. Yapacağımız çok şey var. Benimle birlikte aldıkları oylarla yönetime girmeye hak kazanan arkadaşlarla el ele verip güzel hizmetler vereceğime inanıyorum. Dört kez üst üste başkanlık görevine getirilmem görevimizi layığı ile yaptığımızı ortaya koyuyor. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Talat Göğebakan'ın dördüncü kez başkan seçildiği seçimlerde yönetim kurulu üyeliğine, İlknur Sarcan, Bilge Mutlu Bilge, Gülden Taştan, Özkan Erduman, Onur Demirceylan, Serkan İnce, Bahattin Fırat, Tülay Özenç, Kübra Ertugay Güven, Fatih Topçu, Ferhat Emer, Alparslan Şimşek, Zühal Önalan Asiltürk, Özkan Erduman, Muharrem Akçay, İkra Hınıslıoğlu, Handan Çeliker Kocaman, Bahadır Erdoğan, Cengiz Kılıç Bozkurt, Muhammed Abdullah Bastem, Merdan Kara, Adem Yakar ve Abdulbaki Okumuş getirildi

Seçimlerin açıklanmasından sonra Başkan Talat Göğebakan tebrikleri kabul etti.

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