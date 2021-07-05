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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da "Telafide ben de varım" programı başladı

İHA

Erzurum’da "Telafide ben de varım" programı başladı

Millî Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı başladı.
Erzurum’da “Telafide Ben de Varım“ programı kapsamında 5 Temmuz itibarıyla Valilik onayı alınan 1743 faaliyetin 671 tanesine öğretmen eşleştirmesi yapılarak telafi eğitimi başladı.
Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Tamamen gönüllük esasına dayalı bu faaliyetler 31 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Faaliyetlere 671 öğretmen görevlendirildi. Onaylanan ve onaylanacak olan tüm faaliyetlere 40 binin üzerinde öğrencinin katılımı bekleniyor. Ücretsiz olarak yapılacak bu etkinlikler okul ayrımı olmaksızın anaokulundan 12. sınıfa kadar tüm kademe ve sınıflardaki öğrencilere, gönüllü veli ve öğretmenlere yönelik olacak. “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında; bireysel sporlar, takım sporları, masal anlatıcılığı, drama, görsel sanatlar, zekâ oyunları, halk oyunları ve geziler gibi sosyal faaliyetler ile okuma yazma telafi eğitimi, temel dersler (Türkçe, matematik) telafi eğitimi, Kuranı Kerim okuma, tematik İngilizce konuşma ve özel eğitim öğrencilerine yönelik eğitimler gibi akademik faaliyetler en çok tercih edilen faaliyetler oldu.”
Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, programla ilgili olarak “Bugün itibarıyla resmen başlayan ‘Telafide Ben de Varım’ programında Müdürlüğümüz, ilçe millî eğitim müdürlüklerimiz, halk eğitim merkezlerimiz ve okullarımız ile biz de varız. Öğrencilerimiz bu süreçte ilimiz genelinde Belediyeler,Üniversiteler, Kültür Turizm İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı her türlü tesislerden yararlanabileceklerdir. 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan etkinliklere tüm öğrencileri katılmaya davet ediyorum” dedi.

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