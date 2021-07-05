Kocaelispor tempoyu arttırdı

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Kocaelispor sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı. Günün ikinci antrenmanında taktik ağırlıklı çalışmalar yapılırken antrenman çift kale maç ile sonlandı.

TFF 1. Lig’in yeni takımlarından Kocaelispor sezon öncesi Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını Yardımcı Antrenör Turgay Karslı yönetiminde sürdüren Kocaelispor günü çift antrenmanla tamamladı.

Sabah antrenmanında dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yapan yeşilsiyahlı ekip akşam antrenmanında ise topla çalışmalar gerçekleştirdi. Kocaelispor yarın günü tek antrenmanla geçirecek.

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