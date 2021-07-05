Erzurum’da robotlar yarıştı

Erzurum'da 6’ncısı düzenlenen Robot Günleri Yarışması büyük ilgi gördü.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliğince düzenlenen 6. Robot Günleri, Erzurum Bilim Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğe Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve birçok öğrenci katıldı. Birçok başarılı projenin yer aldığı festivalde en dikkat çeken projeler ise insansız hava araçları, tarım drone'ları ve roketler oldu. Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, projelerin bulunduğu stantları gezerek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Kendi kendine tohumlama ve ilaçlama yapabilen bir tarım drone'u ürettiklerini belirten Atatürk Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Doğancan Karataş, “Biz burada bir drone tasarladık. Amacımız tarım drone'u yapmak. Özellikle dağlık bölgelerde verim sağlayabilmek için bir tarım drone'u tasarlıyoruz. Drone'muzun alt tarafında kutuya benzer bir aparat olacak. Yüksek arazilerde kendi başına tohum topları fırlatabilecek. Bu tohum toplarının özelliği ise içerisinde gübre ve kil olacak. Tohumlar yere düştüğünde içerisinde bir miktarda su olduğu için araziyi sulama gereği kalmayacak. Altındaki aparat takılıp çıkarılabileceği için aynı zamanda ilaçlamada yapılabilecek” dedi.

Ürettikleri roketin tamamen hazır halde bulunduğunu kaydeden Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Fatih Akbaş ise, “Bu durumda ilk başlarda raporlama dönemleri oluyor. Tanıtım ve tasarım raporlarından geçen takımlar daha sonrasında üretim yapmaya başlıyorlar. Eylül yani Teknofest ayında roketleri Aksaray’da bulunan Tuz Gölü'nde fırlatıyoruz. Şu anda projemiz üretim aşamasında, biz bahsettiğim tüm raporlardan geçtik. Son olarak roketimizin uçuş testleri kaldı, bunun dışında tamamen hazır durumda bulunuyor” diye konuştu.

Şehir olarak teknolojiye ayak uydurarak gelişen bir Erzurum olacağını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Geleceğin kaşiflerini yetiştirmek üzere bu bilim merkezi oluşturulmuş bulunuyor. En kısa sürede burayı açarak gençlerimizin daha kolay üretim yapabilmesini sağlayacağız. Günümüzde devletler birbirleri ile yarışıyor ama artık şehirler de birbirleriyle yarışır hale geldi. Bizde şehir olarak gelişen ve teknolojiye ayak uydurabilen bir kent olduğumuzu göstereceğiz. Bu projeleri gerçekleştiren Atatürk Üniversitemiz ve Erzurum Teknik Üniversitemiz gelecekte prototip geliştirip, sanayilerde üretime geçecek projeler yapabilir hale gelmelidir. Hep başkasından alan değil, aldığımız gibi her şeyi üretebilen hale gelebilmemiz sizler sayesinde mümkün olacak” dedi.

Göreve geldikten sonra Erzurum’un tüm ilçelerine robotik kodlama sınıfı açıldığını söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, “Burada insansız hava araçlarına ilişkin prototipler var. Son yıllarda dünya genelinde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde insansız hava araçlarında marka haline gelmiş durumdayız. Robotik kodlama sınıfları daha önceleri sadece özel okullarda bulunuyordu. Biz göreve geldikten sonra İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile beraber Erzurum tüm ilçelerine robotik kodlama sınıfları açtık” diye konuştu.

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