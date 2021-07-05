Karataş: “Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karataş: “Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır”

İHA

Karataş: “Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır”

MemurSen üyeleri memur maaşlarına seyyanen zam yapılmasını istedi.
İstasyon Meydanı'nda toplanan MemurSen üyeleri, ücretlere yapılacak artışın dışında Türkiye’nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istediler. Eğitim Bir Sen 2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Karataş yaptığı basın açıklamasında, “Malum bugün Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı. Böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı ilk altı aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranı da belirlenmiş oldu. 5. Dönem toplu sözleşmenin mutabakatsızlıkla sonuçlanması sonucu Kamu İşvereni ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2021 yılı için yüzde 3 + yüzde 3 zammı kamu görevlilerine reva görmüştü. Bugün açıklanan 1,94’lük Haziran ayı enflasyon oranıyla 2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkı 5,45 olmuş, böylelikle 1 Temmuz 2021 itibariyle yüzde 8,45’lik bir artış olmuştur. Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır” dedi.
2019 yılı Ağustos ayında açıklanan ve 2020 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olan Hakem Kurulu kararından bugüne tam 18 ay geçtiğini hatırlatan Başkan Karataş, “Bu 18 ayda; gerçekleşen enflasyon yüzde 24,28, hedeflenen enflasyon yüzde 7,5, memura verilen zam yüzde 11,40, 18 ayda Dolar yüzde 46,05 arttı. 18 ayda Euro yüzde 54,50 arttı. 18 ayda altın (Gr.) yüzde 71,33 arttı. 18 ayda yağ (18 LT) yüzde 116,04 arttı. 18 ayda elektrik (kr/kWh) yüzde 30,91 arttı. 18 ayda doğal gaz (m3/TL) yüzde 23,68 arttı.
Bu veriler maalesef, memur maaşlarının enflasyona yenik düştüğünü, memurun alım gücünü zayıflattığını gösteriyor.
Biz bugün burada, işte bu gerçekler ışığında, hem bir durum tespiti yapmak hem de oluşan kayıpların tazmini noktasında taleplerimizi dile getirmek için toplandık.
İlk önce hemen şunu belirteyim ki, özellikle küresel dengesizlikler ve son 1 buçuk yıldır bütün insanlığı etkisi altına alan ölümcül covid 19 pandemisi, hayatımızın akışını derinden etkiliyor.
Dolayısıyla, böylesi zor koşullar altında, ülkemiz ekonomisinin kur üzerinden yaşadığı finansal dalgalanma dâhil birçok konuyu serinkanlı bir değerlendirmeye tabi tutmamız gerektiği de ortadadır. Biz durduğumuz yerin sorumluluğunu da zorunluluğunu da iyi bellemiş bir emek örgütüyüz. Evet, biz emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. Biz, alın terimizin hakkını ve hizmetimizin ederini istiyoruz.
Hiçbir gerçeği ıskalamadan, özellikle enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmini noktasında hem sesimizi hem de sözümüzü bu meydandan ve diğer 80 ilimizden yükseltiyoruz.
6. Dönem toplu sözleşmenin arefesinde, bugün açıklanan enflasyon rakamları, deyim yerindeyse evdeki hesabın çarşıya uymadığını bir kere daha tescil etmiştir. Son 18 aylık enflasyon rakamlarına baktığımız zaman hedeflenen enflasyonun 3 katı, maaş ve ücretlere yapılan artışın ise tam 2 katından fazla oranda bir sapma olduğu görülecektir.
Böylesi büyük bir sapma, hedeflenen enflasyon üzerinden ücretlendirme politikasının yanlışlığını ortaya koymuyor mu?
Biz, ilk günden beri bu yöntemin yanlış olduğunu dile getirdik. kaldı ki, kamu işvereninin üzerinden pazarlık yaptığı öngörüler hiçbir zaman tutmadı, tutmayacaktır da.
Aslında hükümet, oluşturduğu sistematikte “kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz” diyerek bu gerçeği itiraf etmektedir.
Fakat MemurSen olarak; 4. ve 5. Dönem Toplu sözleşme süreçlerinde hükümetin sığınağı haline gelmiş olan “kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünün hakkaniyeti yansıtmadığını söyleyerek kamu görevlilerinin büyümeden ve refahtan pay alması gerektiğinin altını çizdik ve bunun mücadelesini verdik.
Biz ülke gerçeklerini temel alan tekliflerle masaya oturduk hep ekonominin gerçekleri ve alın terinin hakkını vermeye dair gerekler yerine, tahmini enflasyon rakamları ile alım gücünü sıfırlayan, gerçekleşmesi mümkün olmayan hedefler üzerinden belirlenen artış oranına dayanan mantıkta ısrar etmenin manası ve anlamı yok.
Artık enflasyon oranı bazlı güncelleme/yeniden değerleme katsayı uygulaması yerine büyümenin yansıtıldığı, refah payının kamu görevlilerine aktarıldığı adil bir sistemin kuruluş startının hep birlikte verelim. Kamu görevlisi devletin yükü değil gücüdür. Her şeye zam yapılırken memurun seyretmesi beklenemez. Biz, gerçeklere uygun yüzdelik zam, geçmiş kayıpların telafisi için seyyanen zam ve büyüyen Türkiye’den memurların refahına düşen payını istiyoruz. Kamu işvereninin belirlediği zam, Mart demeden buharlaşıyor. Seyyanen zam çağrımız, bu kapsamda görülmeli, gelir kayıpları giderilmeli.
Ne yazık ki, gelir dağılımındaki makas gün geçtikçe açılıyor, ülkeyi ayakta tutan orta sınıf eriyor, tabanla tavan arasındaki uçurum büyüyor.
Evet, Türkiye ekonomisi büyüyor fakat memurlar büyümüyor. Kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları söz konusu olduğunda 'mali disiplin', 'bütçe imkânları' ve 'tasarruf tedbirleri' başta olmak üzere çeşitli bahaneler üretiliyor.
Hal böyle iken; sermaye ve finans kesimi için teşvik paketleri, vergi afları çıkarılıyor. Bunun bir sosyal maliyetinin olacağını herkesin düşünmesi gerekmiyor mu?
Ücretlere yapılacak artışın dışında, Türkiye’nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istiyoruz.
Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10’u kadar seyyanen zam yapılmasını; en düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz.
Kamuda asli istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.
Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak, Personelin Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesini istiyoruz.
Siyasi iradenin vaadi olan 3600 ek göstergenin sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz.
Aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini istiyoruz. Memurlara da Dini Bayram İkramiyesi ödenmesini istiyoruz. Ek Ödeme oranlarında artış istiyoruz. DereceKademe sınırlandırılmasının kaldırılmasını istiyoruz. Temel insan haklarından olan grev ve siyaset hakkının verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da robotlar yarıştı
YEREL HABERLER Erzurum’da robotlar yarıştı
Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ...
Çaykur Rizespor'a 'yoyo testi' yapıldı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'a 'yoyo testi' yapıldı
Giresunspor şut çalıştı
YEREL HABERLER Giresunspor şut çalıştı
AK Parti Meclis Üyesi ile yeğenini öldüren "gri" kategorideki teröriste 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 69 yıl 3 ay hapis cezası Duruşmada örgüt propagandası yapmak isteyen teröriste mahkeme başkanı engel oldu
YEREL HABERLER AK Parti Meclis Üyesi ile yeğenini öldüren "gri" ...
Denizde boğulan TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı, Erzurum'da defnedildi
YEREL HABERLER Denizde boğulan TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı, ...
Kocaelispor tempoyu arttırdı
YEREL HABERLER Kocaelispor tempoyu arttırdı
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken ...
Erzurum’da "Telafide ben de varım" programı başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da "Telafide ben de varım" programı başladı
Aydemir: ‘PKK'ya müşfik yaklaşanları lanetliyoruz’ Aydemir: Başbağlar Şehitlerini rahmetle anıyoruz Aydemir’den muhalefete: ‘İşleri güçleri iftira atmak’ Milletvekili Aydemir’den 3 Temmuz önerisi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘PKK'ya müşfik yaklaşanları ...
Dört katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Dört katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
Göğebakan dördüncü kez seçildi
YEREL HABERLER Göğebakan dördüncü kez seçildi
(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: “Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk” Kocaelispor’un yeni transferi Hasan Hatipoğlu: “Kocaelispor’u taraftarı için tercih ettim”
YEREL HABERLER (Özel haber) Hasan Hatipoğlu: “Kafamızdaki tek ...
ETSO KOSGEB temsilciliği’nden bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER ETSO KOSGEB temsilciliği’nden bilgilendirme ...
Erzurum’da orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarına eğitim semineri
YEREL HABERLER Erzurum’da orman mühendisleri ve orman muhafaza ...
Erzurum’dan 6 ayda 16.3 milyonluk ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 6 ayda 16.3 milyonluk ihracat
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde “Yoğun Bakıma Güncel Bakış” konulu sempozyum düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde “Yoğun Bakıma ...
(ÖZEL) Kaptan Selim Ay: Çaykur Rizespor büyük bir camia ve başarıya aç
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kaptan Selim Ay: Çaykur Rizespor büyük bir ...
Yaz ortasında kar banyosu
YEREL HABERLER Yaz ortasında kar banyosu
Oltulu doğa severlerin Temmuz ayında kar keyfi
YEREL HABERLER Oltulu doğa severlerin Temmuz ayında kar keyfi
Saadet öğretmen: Artık çocuklar konuşmaya başladı
YEREL HABERLER Saadet öğretmen: Artık çocuklar konuşmaya başladı
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı UCİM, ‘İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi’ni Erzurum’da açtı
YEREL HABERLER Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı UCİM, ...
Çaykur Rizespor'da neşeli antrenman
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da neşeli antrenman
Giresunspor günü tek antenmanla tamamladı 
YEREL HABERLER Giresunspor günü tek antenmanla tamamladı 