Yıldız boksörler ringde nefes kesti Normalleşme süreci ile 1.5 yıldır yapılamayan salon müsabakaları start aldı

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Yıldız ve Gençler Boks Turnuvası müsabakaları nefes kesti.

Erzurum Boks İl Temsilciliği tarafından planlanan ve 3 gün sürecek turnuvaya 1417 yaş grubu 100 sporcu katılıyor. Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar 16 sıklette devam ediyor. Boksörler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Erzurum Boks İl Temsilcisi Yunus Özkan yaptığı açıklamada, “Şu anda Erzurum Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen Üst Minikler Erzurum İl Birinciliği devam ediyor. Burada dereceye girecek boksörler 1116 Temmuz’da Sakarya’da yapılacak Üst Minikler Türkiye Şampiyonası ön elemelerine katılacak. Sakarya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda da derece giren sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda ilimizi ve ülkemizi temsil etmeye hak kazanacaklar. Uzun bir aradan sonra ringlerde gonk çalınmasını özlemiştik. Yaşanan pandemi inşallah son bulur ve normal hayata geçeriz” diye konuştu.

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