(ÖZEL) Hakan Keleş: Taraftarımıza hak ettikleri Giresunspor'u izleteceğiz 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Hakan Keleş: Taraftarımıza hak ettikleri Giresunspor'u izleteceğiz 

DHA

(ÖZEL) Hakan Keleş: Taraftarımıza hak ettikleri Giresunspor'u izleteceğiz 


"Hikayesi olan bir şampiyonluk kazandık"
"Çok zordu ve şampiyonlukla zoru başardık"
"Geçen sezondan Hatayspor ve Karagümrük iyi örnekler"
"Transferimiz kapalı"
"4 tane iyi Türk oyuncu almalıyız"
"Yerli futbolcu daha fazla değer görmeli"İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN /ERZURUM, (DHA) Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, yeni sezon hazırlıklarını ve Süper Lig'deki hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
"HİKAYESİ OLAN BİR ŞAMPİYONLUK KAZANDIK"
Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren GZT Giresunspor'da teknik adam Keleş, "Hikayesi çok olan bir şampiyonluk oldu. 44 yıllık süren bir özlem vardı. Çok zorluklar çekerek bir başarı elde ettik ve bu başarı da yakıştı. Çok istediğimiz ve arzuladığımız bir yerdi. Çok sıkıntılar çektik ama istediğimiz hak ettiğimiz bir şampiyonluk oldu" diye konuştu.  
"ÇOK ZORDU AMA ŞAMPİYONLUKLA ZORU BAŞARDIK"
Geçen yıl da zorluklar çektiklerini söyleyen Keleş, "Bu sezon kadro anlamında geçen sezona göre daha iyiyiz, geçen sezon kampa başladığımızda sadece 2 kontratlı oyuncumuz vardı. Transfer gerekiyordu, yasaklarımız vardı, geldiğimiz kadro gençlerden oluşuyordu. Sıkıntılı süreci iyi bir planlamayla aştık, zordu ve önemli olan zoru başarmaktı; zorluklar çektik ve hak ettik. Transfer dönemi zordu rekorlar kırarak geldik, güçlü rakipler vardı lige başlarken. Hedef Play-Off'tu. Kurduğumuz kadroda da uyum sürecini iyi atlattık. 12 maçlık yenilmezlik serisi ve bu süreçte yenilen bir penaltı golü vardı. Takım oturdu. Ben inanıyordum ama Samsunspor maçından sonra herkes inandı. Çok özlenen ve beklenen şampiyonluktu" diye konuştu.
"GEÇEN SEZONDAN KARAGÜMRÜK VE HATAYSPOR İYİ ÖRNEKLER"
Süper Lig'de kalıcı olmak için iyi bir yapılanma gerektiğinin altını çizen Keleş, "Bu sene iyiyiz, çoğu maçta oynayan oyuncular kadroda kaldı, güçlü kadro kurmalıyız. Lige bakıldığında son 6-7 senede çıkan takımların ikisi düşmüş. Adanaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor lige veda etmiş. İyi bir yapılanma, iyi bir kadro kurarsak bunu başarabiliriz. Transferler gerekiyor, üst seviye ligdeyiz. Geçen sene yaptığımızı, yeniden yapacağımızı düşünüyoruz. Zor ama şehir olarak bu potansiyele sahibiz. Ligde kalıcı olarak lige renk katacağımızı düşünüyoruz. İyi yapılanma ile çıkan takımlar ligde kalmış. Geçen sezondan Hatayspor ve Fatih Karagümrük örnekleri var. Başarılı olmak için uğraşacağız, sorunları çözmek için tatile bile gitmedim. Bu sezon da başaracağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.
"4 TANE İYİ TÜRK OYUNCU ALMALIYIZ"
Yabancı oyuncu kuralına göre transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Keleş, "Federasyonumuz yabancı oyuncu kuralına bir kısıtlama getirdi. Birçok takım zorlanacak ama biz yenilenen bir takım olduğumuz için bazı mevkilerimizde Türk oyuncularımızı iyi seçmek zorundayız. Geçen sezondan 8, gençlerle 10 oyuncumuz kaldı. 4 iyi Türk oyuncu almamız lazım. Geçen sezondan 4 yabancı oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. 2 oyuncu daha aldık ve 6 yaptık. 8 oyuncu daha alma hakkımız var, iyi bir kadro mühendisliği yapacağımıza inanıyorum. Transferimiz bu sezon da kapalı umarım bir sıkıntı çekmeyiz" dedi.  
"YERLİ FUTBOLCU DAHA FAZLA DEĞER GÖRMELİ"
Ligde yerli futbolcuya daha çok önem verilmesi gerektiğini dile getiren Keleş, "Sivasspor'da görev yaparken Şenol hocamız aradı ve konuştuk. Bazı takımlar maçlara 10-11 yabancı ile çıkmaya başladı. Ligimize yabancı gibi olmuştuk. Yerli oyuncularımız Avrupa'ya gidiyor ama ligde de değer görmesini çok istiyordum, istediğim bir şeydi, bazı kulüpler zorlanacak. Türk oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Geçiş dönemi biraz çabuk oldu, bir sene ertelenmişti, hazırlıklıyız. Planımızı ona göre yaptık. Ben Türk oyuncuların daha fazla sahada olmasının iyi olacağını düşünüyorum ve olumlu bakıyorum" diye konuştu. 
"TARAFTARIMIZ BİZE İNANSIN" 
Keleş, taraftara iyi bir Giresunspor izleteceklerini söylerken, "Yeni kurulan bir takım olacağız. Sabır göstermek gerekiyor. Taraftarımızı bizi en kötü zamanlarda da destekledi, Başkan, yönetim, teknik ekip ve futbolcular çalışıyoruz, emek veriyoruz. Bize inansınlar. Planlı bir şekilde ilerliyoruz. Hak ettikleri Giresunspor'u izleteceğiz" dedi. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Hakan Keleş'in açıklamaları
-Antrenmandan detaylar 
DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN
2021-07-06 11:15:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Karslı: 11 şampiyon adayı var 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Karslı: 11 ...
Atatürk Üniversitesinde çevrim içi üniversite tanıtım fuarı başladı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde çevrim içi üniversite tanıtım ...
Yıldız boksörler ringde nefes kesti Normalleşme süreci ile 1.5 yıldır yapılamayan salon müsabakaları start aldı
YEREL HABERLER Yıldız boksörler ringde nefes kesti Normalleşme ...
Eski otobüsleri karavana çeviriyor
YEREL HABERLER Eski otobüsleri karavana çeviriyor
Karataş: “Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır”
YEREL HABERLER Karataş: “Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun ...
Erzurum’da robotlar yarıştı
YEREL HABERLER Erzurum’da robotlar yarıştı
Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ...
Çaykur Rizespor'a 'yoyo testi' yapıldı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'a 'yoyo testi' yapıldı
Giresunspor şut çalıştı
YEREL HABERLER Giresunspor şut çalıştı
AK Parti Meclis Üyesi ile yeğenini öldüren "gri" kategorideki teröriste 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 69 yıl 3 ay hapis cezası Duruşmada örgüt propagandası yapmak isteyen teröriste mahkeme başkanı engel oldu
YEREL HABERLER AK Parti Meclis Üyesi ile yeğenini öldüren "gri" ...
Denizde boğulan TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı, Erzurum'da defnedildi
YEREL HABERLER Denizde boğulan TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı, ...
Kocaelispor tempoyu arttırdı
YEREL HABERLER Kocaelispor tempoyu arttırdı
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken ...
Erzurum’da "Telafide ben de varım" programı başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da "Telafide ben de varım" programı başladı
Aydemir: ‘PKK'ya müşfik yaklaşanları lanetliyoruz’ Aydemir: Başbağlar Şehitlerini rahmetle anıyoruz Aydemir’den muhalefete: ‘İşleri güçleri iftira atmak’ Milletvekili Aydemir’den 3 Temmuz önerisi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘PKK'ya müşfik yaklaşanları ...
Dört katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Dört katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
Göğebakan dördüncü kez seçildi
YEREL HABERLER Göğebakan dördüncü kez seçildi
(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: “Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk” Kocaelispor’un yeni transferi Hasan Hatipoğlu: “Kocaelispor’u taraftarı için tercih ettim”
YEREL HABERLER (Özel haber) Hasan Hatipoğlu: “Kafamızdaki tek ...
ETSO KOSGEB temsilciliği’nden bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER ETSO KOSGEB temsilciliği’nden bilgilendirme ...
Erzurum’da orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarına eğitim semineri
YEREL HABERLER Erzurum’da orman mühendisleri ve orman muhafaza ...
Erzurum’dan 6 ayda 16.3 milyonluk ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 6 ayda 16.3 milyonluk ihracat
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde “Yoğun Bakıma Güncel Bakış” konulu sempozyum düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde “Yoğun Bakıma ...
(ÖZEL) Kaptan Selim Ay: Çaykur Rizespor büyük bir camia ve başarıya aç
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kaptan Selim Ay: Çaykur Rizespor büyük bir ...
Yaz ortasında kar banyosu
YEREL HABERLER Yaz ortasında kar banyosu