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Oyun parklı, banyolu, tuvaletli meralar

DHA

Oyun parklı, banyolu, tuvaletli meralar


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Mera Altyapısını İyileştirme Projesi' kapsamında merkez Aziziye ilçesi Kuzgun'daki meralara, prefabrik tuvalet, banyo ve çocuk oyun parkından oluşan 10 adet sosyal yaşam ünitesi kuruldu. Güneş enerjisiyle 24 saat sıcak suyun aktığı banyo ve tuvaletler, yaklaşık 5 ay merada kalan göçerlerin hayatını kolaylaştırdı.
Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü, meralara gelen göçerlerin sosyal yaşamlarını iyileştirmek amacıyla 3 yıl önce 'Mera Altyapısını İyileştirme Projesi'ni uygulamaya başladı. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi'nin de finansman desteği verdiği projede, Erzurum'da göçerlerin aylarca kaldığı meralara prefabrik banyo, tuvalet, güneş enerjisi sistemi ve oyun parklarından oluşan sosyal yaşam ünitesi kuruldu. Güneş enerjisiyle 24 saat sıcak suyun aktığı banyo ve tuvaletler, yaşamı kolaylaştırdı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Erzurum'un serin meralarına gelip hayvancılık yapan göçerler, sosyal yaşam ünitelerinden memnun kaldı. Yaz sezonunda merada kalan çocuklar da ailelerine yardım ettikten sonraki vakitlerini, salıncak ve kaydırak gibi oyun alanları bulunan parklarda geçiriyor.
'DAHA ÖNCE KADINLAR SU TAŞIRDI'
Kuzgun merasına Diyarbakır Çermik'ten ailesiyle birlikte gelen Velat Kızıltoprak, "Devletimiz bize çok yardımda bulundu. Banyo, lavabo, oyun parkları, koyunlar için sulama imkanı bizleri çok rahatlattı. Daha önceden kadınlarımız kovalarla su taşırdı. Şimdi su evimizin yanına gelmiş hem de 24 saat boyunca sıcak olarak akmakta" dedi.
Elazığ'dan Kuzgun yaylasına geldiklerini belirten Zülküf Kara, sosyal yaşam ünitelerini 'harika bir çalışma' olarak değerlendirerek, "Her ev başına banyo tuvalet var, ihtiyaçlarımızı rahatlıkla karşılıyoruz. En önemlisi 24 saat sıcak suyumuz var. Eğer çadırlar yerine konteyner olsa, ayrıca iletişim kurabilmemiz için GSM vericileri de bulunsa yaşamımız daha da kolaylaşır" dedi. 
TARIM VE ORMAN İLE DAP İŞ BİRLİĞİ
Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Osman Demirdöğen, merkez Aziziye ilçesindeki 2 bin 400 rakımlı Kuzgun yaylasında besicilik yapan göçerleri ziyaret etti. Diyarbakır, Elazığ ve güneydoğu illerinden gelen göçerlerin sorunlarını dinleyen Akar ve Demirdöğen, sosyal yaşam ünitelerini de inceledi. DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin Doğu Anadolu'da mera ıslah programları yürüttüğünü ve projelere destek verdiğini belirten Osman Demirdöğen, tulavet, lavabo, hayvan gölgeliklerinin merada yaşayan insanların daha konforlu bir hayat sürmesi ve hayvancılığın gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıllarda da bu tür projelere desteklerinin devam edeceğini ifade eden Demirdöğen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iş birliği halinde çalışacaklarını bildirdi.
TÜRKİYE MERASININ YÜZDE 11'İ
Erzurum'un mera varlığı açısından Türkiye'nin en zengin ili olduğunu kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, şunları söyledi:
"Türkiye mera varlığının yüzde 11'i Erzurum'da. Mera varlığının fazla olması sebebiyle kendi yetiştiricimizin yanında yoğun bir şekilde göçer çiftçilerimizi de ağırlıyoruz. İlimizde yaklaşık 900 bin civarında küçükbaş, 869 bin büyükbaş hayvan varlığımız var. Erzurum'daki hayvancılığımız ağırlıklı olarak meraya dayalıdır. Tabii ki kendi yetiştiricimizin yanında yaklaşık 400 bin küçükbaş kapasiteli dışarıdan göçer de ağırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var 100 milyona kadar küçükbaş hayvan varlığımızı arttırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu insanlarımızı bu sektörde tutmak adına ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. 2 bin 400 rakımda olan Kuzgun Yaylası'nda incelemelerde bulunuyoruz. Buradaki insanları sektörde tutmak için sorunlarını, dertlerini dinleyip ne yapabilirizi konuşmaya geldik. Biz göçerlerimizin yanındayız. DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin sağlamış olduğu kaynaklarla uyguladığımız, uygulamakta olduğumuz projemiz var. Sosyal yaşamı iyileştirme, özellikle göçer hayvancılık yapan çiftçilerimizin sosyal yaşamlarını iyileştirme projesi. Yaklaşık 3 yıldır biz bu projeyi uyguluyoruz. Bu yıl da 10 farklı lokasyonda 10 lavabo, 10 tuvalet, 10 güneş paneli sıcak su tertibatı ve bu yıl özellikle küçük çocuklarımıza yardımcı olmak, onların da en azından buraya alışmalarını sağlamak adına 3 adet de oyun grubu kurduk. Vatandaşlarla yaptığımız sohbetlerde gerçekten çok kıymetli hizmetler olduğunu söylediler. 2 bin 400 rakımda, sadece gelişimiz bile 2 saatten fazla zaman aldı. Bu kadar uzaklıkta bu projelerin burada uygulanmasının insanların bu sektörde kalması adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çok farklı sıkıntıları var. Çok farklı yapılması gerekenler var. Önümüzdeki süreçte ne yapabiliriz, sohbet etmek istedik. Onların sorunlarını dinledik. İnşallah önümüzdeki süreçte farklı proje ve programlarla bu çiftçilerimizin yanında olmak istiyoruz. Bu insanları özellikle genç çiftçilerimizi sektörde tutmak zorundayız. Üretimimizin devam ettirilmesi için üretimde sürekliliği sağlayabilmemiz için sektörde bu insanları tutmamız lazım."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-07-06 11:29:42

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