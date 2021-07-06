Ayı yavrusu anayolda görüntülendi

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Erzurum’un Oltu ilçesinde ayrı yavrusunu ana yolda gören sürücüler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Gündüz vakti yolunu şaşıran ayı yavrusu sürücülere zor anlar yaşattı.

OltuOlur karayolu 35’nci kilometresinde Olur Köprü başı köyü sınırları içerisinde anayol üzerinde ayı yavrusu görüntülendi.

Asfalt ortasında yalnız yürüyen ayı yavrusu araçları görünce yol ortasında durdu biraz izledi sonra korna sesi ile yoldan çıkarak uzaklaştı.

Ayı yavrusunu yakından gören Emrah Ayaz, “İlk defa böyle bir görüntüyle karşılaştım çok mutlu oldum keşke arabalar korna çalmasaydı biraz daha izleseydik” dedi.

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