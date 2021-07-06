Orhan Ovacıklı, BB Erzurumspor’da

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BB Erzurumspor son olarak Bandırmaspor’da forma giyen Orhan Ovacıklı’yı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan BB Erzurumspor son olarak Bandırmaspor’da forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Orhan Ovacıklı’yı kadrosuna kattı.

Ovacıklı, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de Bandırmaspor formasıyla 24 maça çıkarken 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

BB Erzurumspor’un Ovacıklı transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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