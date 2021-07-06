MHP'den sanayi esnafına ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, il yöneticileri ve MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir ile beraber sanayi oto tamircileri esnafıyla bir araya geldi. Oto Tamircileri Dernek Başkanı Fatih Çiftçi’nin de ziyaret edildiği programda esnafın sorunları dinlendi.

Esnaf sorunlarını yerinde dinlemek ve oto sanayicileriyle bir araya gelmek için Oto Sanayi Sitesinde bulunan esnafları ziyaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş sanayi esnafının el emeğine ve alın terine övgüler dizdi. Sanayi esnafının yoğun mesai içinde Erzurum’un kalkınmasına destek sunduğunu da dile getiren Karataş “Erzurum sanayisi geleceğe ışık saçıyor. Alın terinin ve el emeğinin her geçen gün zenginlik kazandığı oto sanayisinin sorunlarını da MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın beyin desteğiyle genel merkezimizin katkılarıyla çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz” diye belirtti.

Oto sanayi esnafının bölgesine örnek olabilecek potansiyele sahip olduğunu ve bu potansiyelin daha fazla emek verilerek yükseltilebileceğini dile getiren MHP İl Başkanı Naim Karataş “ esnafımızın sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüm yolları oluşturmak bizler için görev niteliğindedir. Erzurum oto sanayisi bölgesinde parmakla gösterilebilecek pozisyondadır ve bu zenginliğin geleceğe aktarılması noktasında girişimlerin güçlendirilmesi icap ediyor. Bizler esnafımızla birlikte daha güçlü yarınlar için bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Esnafımızın sorunları için de gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.