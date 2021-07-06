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Erzurum Valisi Memiş: Verimli dana yetiştiren, gözümde sanatçıdır

DHA

Erzurum Valisi Memiş: Verimli dana yetiştiren, gözümde sanatçıdır


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Pasinler ilçesinde düzenlenen 'Tarla Günü'ne katılan Vali Okay Memiş, "Bana göre güzel, verimli dana yetiştiren kardeşim, benim gözümde bir sanatçı. Üreten sizlersiniz, bu vatandaşı doyuran siz değerli çiftçilersiniz" dedi. 
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nce Pasinler'de 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. 'Erzurum şartlarında kışlık yem bezelyesi ve tritikale karışımının ekimi ve yaygınlaştırma eğitimi' projesi kapsamında yapılan etkinliğe; Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, bürokratlar ve yöre çiftçisi katıldı. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Pasinler Deneme İstasyonu'ndaki 'Tarla Günü'nde konuşan Vali Memiş, tarım ve hayvancılık sektörüne verdikleri destekleri anlattı. 
Memiş, "Her zaman sizlerin yanında, emrindeyiz. Bana göre, her zaman söylüyorum; güzel, verimli dana yetiştiren kardeşim, benim gözümde bir sanatçı. Resim yapan ressam kadar, şarkı söyleyen şarkıcı, türkücü kadar benim gözümde eli nasırlı amcam, teyzem değerli. Kaliteli patates yetiştiren çiftçimiz de çünkü üreten sizlersiniz, bu vatandaşı doyuran siz değerli çiftçilersiniz. Biz de her türlü imkanımızla sizlerin yanında olacağız" diye konuştu. 
Konuşmasının ardından eğitim çalışmasına katılan çiftçilere belgelerini veren Vali Memiş, beraberindekilerle tarla hasadına katıldı. Tarlayı gezen Memiş, basın mensuplarının kuraklıkla ilgili sorularını da cevaplandırdı. Memiş, "Eğer devletimiz desteğini zamanında sağlarsa çok olumsuz etkilenmeyi düşünmüyoruz. Çiftçilerimizin borçlanmaları var, faizsiz yapılandırılmasını talep edeceğiz. Şu aşamada gerçekten diğer yıllarla mukayese edildiğinde ciddi anlamda kuraklık olduğu görülüyor. Bazı yerlerde en az yüzde 65, yüzde 85'e kadar çıkıyor. Bunlar merayı kapsamıyor. Ekili, dikili alana yönelik yaptığımız hesaplamalar. Kuraklığın zararını yıl sonunda göreceğiz. Umarım çok fazla bir olumsuzluk olmaz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-07-06 17:46:28

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