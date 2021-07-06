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Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

DHA

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor


Diouf ve Munir kampa katıldıİbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.
Hatayspor'un teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki idmanı ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas oyunu oynayan bordo-beyazlılar, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Kampa katılan golcü Mame Diouf ve kaleci Munir ile orta saha Isaac Sackey takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Hatayspor hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU-Olgucan KALKAN
2021-07-06 19:03:09

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