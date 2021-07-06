Çaykur Rizespor'un yıldızı Remy kampa katıldı

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İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Erzurum´da sürdürdüğü kamp çalışmasında günü tek antrenmanla tamamladı.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, pas ve şut çalışması üzerinde duruldu. Yeşil-mavili kulübün Fransız yıldızı Loic Remy dün akşam saatlerinde takımın kampına katılırken, ilk çalışmasına da bugün çıktı.

Karadeniz ekibi yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU-Olgucan KALKAN

2021-07-06 19:08:53



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