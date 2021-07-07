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(ÖZEL) Hatayspor'un yeni transferleri Bertuğ Yıldırım ve Fatih Kuruçuk, DHA'ya konuştu 

DHA

(ÖZEL) Hatayspor'un yeni transferleri Bertuğ Yıldırım ve Fatih Kuruçuk, DHA'ya konuştu 


Bertuğ Yıldırım: Ülkede santrfor sıkıntısı var
"İdolüm Burak Yılmaz"
"Diouf'tan öğrenecek çok şeyim var"
"Sarıyerspor'da şansımı iyi değerlendirdim"
"Hocaların yaklaşımı beklediğimden de iyi"
"Önce kendimi kanıtlamak, sonra da Avrupa'ya gitmek istiyorum"Fatih Kuruçuk: Hatayspor'a gelmemde Ömer hoca büyük etkendi
"Ömer hoca ve Gökhan hoca bana her eksiğimi söylüyor"
"Geçen sezon düzenli forma giyseydim milli takıma gidebilirdim"
"Pique'yi örnek alıyorum"
"Hedeflerimiz çok yüksek"
"Zor bir kamp geçiyor sıkı çalışıyoruz"İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM,(DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un yeni transferleri Bertuğ Yıldırım ve Fatih Kuruçuk, takımlarının Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundular. 
Misli.com 2'nci Lig'de Sarıyer forması giyerken gösterdiği performansla Süper Lig ekibi Hatayspor'a transfer olma sürecini değerlendiren 18 yaşındaki futbolcu Bertuğ Yıldırım, "Sarıyer'de kendimi bir noktaya taşıdım, takımda Ahmet hoca bana şans verdi ve bu şansı iyi değerlendirdim, gol katkısı da sağladım. Hatayspor'dan teklif geldi ve görüşüp anlaştık" dedi.
"DIOUF'TAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİM VAR"
Takımın golcüsü Mame Diouf'tan övgüyle bahseden hücum oyuncusu, "Takımda Diouf gibi bir oyuncu var. İlk hedefim Diouf'tan çok şey öğrenmek. 2'nci Lig'de süre buldum, goller de attım ancak Süper Lig ile çok fark var. Süre bulabilmek için çok çalışıyorum. Kendimi ispatlamak için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.
"TRANSFERİM ÖNCESİ İLK ÖMER HOCA İLE GÖRÜŞTÜM"
Transferi öncesinde ilk olarak teknik direktör Ömer Erdoğan ile görüştüğünü söyleyen Yıldırım, "İlk Ömer hoca ile görüştüm. İzlediklerini ve güzel şeyler duyduğunu belirtip, takımda görmek istediğini söyledi. Hatayspor da geçen sezon çok iyi performans gösterdi ve direkt Ömer hoca beni arayınca bir an duraksadım. Daha da değerli olacağımı düşündüğümden dolayı Hatayspor'a geldim. Başkan ile görüştüm ve sonra da anlaştım" açıklamasında bulundu.
"ÜLKEDE SANTRFOR SIKINTISI VAR"
Yerli forvet oyuncunun azlığından bahseden genç golcü, "Ülkede bir santrfor sıkıntısı var. Kenar oynuyordum ve hocalarım beni santrfora yönlendirdi. Kendimi kanıtlayarak milli takıma gitmek istiyorum. Aslında çok iyi oyuncular ama ön plana çıkmak için ilgi alaka istiyor. İlgi olursa daha iyi olurlar. Benim idolüm Burak Yılmaz. Hep onun maçlarını izliyorum. Yabancı olarak da Lewandowski'yi beğeniyorum, saygı duyulacak bir oyuncu" şeklinde konuştu.  
"ÖNCE KENDİMİ KANITLAMAK, SONRA DA AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"
2'nci Lig'den Süper Lig'e geldiğine vurgu yapan Yıldırım, "İki lig birden atladım ve Süper Lig'e geldim, burada da süre bulmak istiyorum. Süre bularak kendimi kanıtlamak ve sonrasında da Avrupa hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Fransa ligini beğeniyorum ve başarılı olacağımı düşünüyorum. Ancak önce Hatayspor'da kendimi kanıtlamalıyım" diye konuştu. 
"HOCALARIN YAKLAŞIMI BEKLEDİĞİMDEN DE İYİ"
Genç oyuncu, teknik ekibin kendilerine çok sıcak yaklaştığını söylerken, "Hocaların yaklaşımı beklediğimden daha iyi. İlgili ve alakalılar. İyi olduğumda yaş, kariyer fark etmeden oynayacağımı hissettim. İyi olursam hocalarımın forma şansı vereceğini düşünüyorum" dedi. 
FATİH KURUÇUK: ÖMER HOCA VE GÖKHAN HOCA BANA HER EKSİĞİMİ SÖYLÜYOR
Bir diğer yeni transfer Fatih Kuruçuk ise, "Zorlu bir kamp geçiyoruz. Sıkı çalışıyoruz ve şu an kamp iyi gidiyor" dedi. 
Futbolculuk döneminde stoper oynayan, şimdi ise takımın teknik direktörü ve antrenörü olan Ömer Erdoğan ve Gökhan Zan ile çalışması hakkında da konuşan genç savunmacı "Aslında zor değil, daha kolay. Bana her eksiğimi söylüyorlar, onlarla aynı mevkide oynamış olmam bir şans. Ömer hoca ile Karagümrük'te kısa süre birlikteydik. Orada yarım kalan bir dönem oldu, Ömer hoca ile yeniden buluştuk" diye konuştu.  
"HATAYSPOR'A GELMEMDE ÖMER HOCA BÜYÜK ETKENDİ"
İsminin birçok takımla anılması ve Hatayspor'a transferi hakkında da Kurucuk, "Birçok takımla görüştük ama Ömer hoca Hatayspor'a gelmemde büyük etkendi. Ailemle, menajerimle konuştum. Hatayspor'un da bir isteği vardı ve buraya geldiğim için mutluyum" şeklinde konuştu. "GEÇEN SEZON DÜZENLİ OYNASAYDIM MİLLİ TAKIMA GİDEBİLİRDİM"
Geçen sezon düzenli forma giymesi halinde milli takıma gidebileceğini söyleyen Kuruçuk, "Geçtiğimiz sezon Karagümrük'te devamlı forma şansı bulamadım, iyi bir sezon geçirseydim milli takımda olacağımı düşünüyordum. Geçen bir şey yok. Hatayspor'da bunu gerçekleştireceğimi düşünüyorum" dedi. 
"CRIVELLI SAHADA BENİ YIPRATTI" 
Lige gün geçtikçe daha iyi futbolcular geldiğini söyleyen Kuruçuk, "Gün geçtikçe lige daha kaliteli ayaklar geliyor ve kalite artıyor. Beni zorlayan futbolcular ise Diouf ve Boupendza oldu. Crivelli de sahada beni yıpratmıştı"  şeklinde konuştu. 
"PIQUE'Yİ ÖRNEK ALIYORUM"
İspanyol futbolcu Gerard Pique'yi örnek aldığını söyleyen genç stoper, "Stil olarak Pique'yi örnek alıyorum. Küçüklükten beri O'nu izliyorum" ifadelerini kullandı.
"HEDEFLERİMİZ ÇOK YÜKSEK"
Yeni sezon öncesi takımın büyük hedefleri olduğunu söyleyen Kuruçuk, "Hedeflerimiz çok yüksek, yeni transferler de bu hedef doğrultusunda geldi. Geçen sezonu aratmayacak daha iyi bir sezon olacak. Yeni stadımızda taraftarımıza kavuşmayı bekliyoruz.  Türkiye'de ve Avrupa'da ses getirebileceğimizi düşünüyorum" dedi.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fatih Kuruçuk'un açıklamaları  
-Kuruçuk'un antrenmandan detayları 
-Bertuğ Yıldırım'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN
2021-07-07 10:48:24

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