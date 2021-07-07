BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor dün başladığı yeni sezon hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

BB Erzurumspor TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile devam ediyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde olan mavibeyazlılar antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan Dadaşlar son olarak 5’e 2 pas oyunu yaparak antrenmana son verdi.

BB Erzurumspor’un yeni transferleri de antrenmanda yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.