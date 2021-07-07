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BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor dün başladığı yeni sezon hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor dün başladığı yeni sezon hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.
BB Erzurumspor TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile devam ediyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde olan mavibeyazlılar antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan Dadaşlar son olarak 5’e 2 pas oyunu yaparak antrenmana son verdi.
BB Erzurumspor’un yeni transferleri de antrenmanda yer aldı.

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