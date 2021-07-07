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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EkoAvrasya'dan İspir Çıkarması

İHA

EkoAvrasya'dan İspir Çıkarması

EkoAvrasya Yönetim Kurulu, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğinin ve dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürüten, merkezi Ankara'da bulunan EkoAvrasya'nın Yönetim Kurulu üyelerini İspir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, "Avrasya Coğrafyasında var olan mevcut potansiyeli degerlendirme hususunda önemli başarılara imza atan EkoAvrasya yöneticilerini Ispir'de konuk etmekten onur duyuyorum. Ipek yolunun önem arz eden beldelerinden birisi olan İspir'de, önümüzdeki süreçte EkoAvrasya ile birlikte bazı projeler gerçekleştireceğimizin de müjdesini vermek istiyorum" dedi.
Ispir'in kalkınması için çok kıymetli çalışmalara imza atıldığını bizzat yerinde gördüğünü belirten EkoAvrasya Danışma Kurulu Başkanı Büyükelçi Hulusi Kılıç, "Evrensel değerlere sahip kültür mirasımızın, ulusal ve uluslararası alanda sürdürülebilmesine yönelik geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğiniz başarılı çalışmalarınızı takdirle karşılıyor, birikim ve tecrübelerinizi, İspir Belediye Başkanlığı için teksif edeceğinize olan inancımızla, yeni görevinizde muvaffakiyetler diliyoruz' ifadelerini kullandı.
Ziyarette; EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Kurnaz, Faruk Aktarlı, Nazım Koşar ve İsmail Kirküzer de hazır bulundu.

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