Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonunda önemli başarı Avrupa’nın en yüksek dikey koşusu olan parkurda kendi branşında birinci oldu

İspir Belediyesi adına katılım sağlayan ve Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Turizm koordinatörü olarak hizmet veren “Dağlarının Oğlu Bülent Erkan” 5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonun da yabancı ve yerli önemli atletleri geride bırakarak Avrupa’nın en yüksek dikey koşusu olan parkurda kendi branşında birinci oldu.

Uluslararası birçok sponsor tarafından destek verilen ve bu yıl ülkemizde 5’incisi düzenlenen “Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu” Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den de atletlerin katıldığı ve iki gün boyunca katılımcıların Vertical Kilometer (VK) olmak üzere 4 farklı etapta Erciyes Dağının dört bir yanını 360 derece koşarak tamamladıkları ve Dünya’nın en zor parkurları arasında gösterilen maraton son derece yüksek kondisyon ve deneyim gerektiriyor.

Dağlar ve Doğa için sadece koştum

Dağların Oğlu “Dünyanın en zor parkurları arasında gösterilen bu maraton, zorlayıcı ve yüksek kondisyon gerektirirken bir o kadar da adrenalin ve tehlike içeriyor. Doğanın güzellikleri olduğu kadar dikkat edilmesi gerektiğine de vurgu yapan dağların oğlu, Uluslararası ve yerel atletler uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için mücadele verirken ben sadece dağları ve doğayı sevdiğim için farkındalık adına koştum” ifadelerini kullandı.

Yüksek kondisyon ve deneyim için ise yaşamım gereği sürekli doğada ve dağlarda hayat mücadelesi verdiğim için her zaman antrenmanlı olduğuna vurgu yaparak herkesi doğada yaşaması ve organik beslenmesi için davet etti.

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