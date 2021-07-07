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Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izleteceğiz

DHA

Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izleteceğiz


İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor´un teknik direktörü Ömer Erdoğan, kamp dönemi ve yeni sezon hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'e renk katan Hatayspor´u futbolseverlere izlettireceklerini söyledi.
Erzurum´da kamp yapan bordo-beyazlılar Sway Otel´de yeni sezona hazırlanıyor. Günü akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamlayan Hatayspor´da teknik direktör Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.
"KEYİF VEREN BİR HATAYSPOR İZLETECEĞİZ"
Yeni sezon öncesi tüm takımlara başarı dileğinde bulunan Erdoğan, "Öncelikle 2021-2022 yılı tüm takımlara hayırlı olsun. 1 Temmuz´da ilk kamp etabına başladık. 10 gün daha buradayız, bayram arası vereceğiz ve sonrasında Topuk Yaylası´nda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oyuncuların gayreti ve temposundan memnunuz. Kampın ne kadar önemli olduğunu oyunculara aktardık. Bu bilinçle çalışıyoruz. Milli oyunculara daha fazla izin verdik ve onlar da dün çalışmaya başladı. Bir-iki oyuncumuz eksik, Kovid sıkıntısından aramıza katılmadılar. Yapacağımız transferle sezon başlayana kadar hazır hale geleceğiz. Lige renk katan Hatayspor´u futbolseverlere izleteceğiz" diye konuştu.
"FUTBOLUYLA KEYİF ALAN VE KEYİF VEREN BİR OYUNCU GRUBU OLMAK İSTİYORUZ"
Süper Lig´de ilk kez boy gösteren Hatayspor´un başarısına vurgu yapan Erdoğan, "Tarihimizde ilk defa ligde yer aldık ve büyük başarı elde ettik. Oyuncularımıza yönetimimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sezon başı maç maç ilerleyeceğiz dedik ve şu an da bunu tekrarlayacağım. Bazı değişimler oldu. Geçen sezonki başarılarda pay sahibi olan oyuncular takımdan ayrıldı, yeni transferlerle keyif veren, üzerine koyan bir futbol izlettirmek istiyoruz. Keyif alan bir oyuncu grubu olmak istiyoruz" dedi.
"BOUPENDZA´NIN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"
Süper Lig´in gol kralı Boupendza´nın trasfer görüşmeleriyle ilgili de Erdoğan, "Takip ediyoruz, Boupendza aramıza katılamadı, ona daha fazla izin verdik. Takım arkadaşlarıyla birlikte güzel bir sezon geçirdi ve gol kralı oldu. Türkiye´de İstanbul kulüplerinin ve yurt dışında bazı takımlardan ciddi teklifler alıyor. Kulübümüzün menfaatleri, oyuncunun istekleri doğrusunda görüşmeler sürüyor. Giderse onu adına mutlu olur, kalırsa da yarar sağlarız. Şu an net bir durum yok" ifadelerini kullandı.
"AİLE ORTAMI ÖNEM VERİDİĞİM BİR KONU"
Takım içerisinde aile ortamının önemine dikkat çeken Ömer Erdoğan, "Aile ortamı önem verdiğim bir konu. Geçen sene de bu sene de futbol kalitesi dışında karakterini de araştırıyoruz. Aidiyet duygusu var mı diye bakıyoruz. İlk toplantıda arkadaşlara söyledik, aile ortamında neler yaptığımızı geçen yıl gördük. Herkesin birbirine saygılı olması gerektiğini söyledim. Hiçbir oyuncuyu ayıramam, kariyerine saygı duyarım ama her futbolcuya aynı değeri veririm. Hata yapabilirsin, gol yedirebilirsin ama kötü oynama ve az koşma gibi bir şeyi kabul edemem, olmazsa olmazım. Oyuncularımın da ilk günden beri ne kadar hırslı olduklarını gösteriyorlar. Bir an önce adaptasyon sorununu kısa sürede hallederek geçen sezonki başarının devamını sağlarız. Geçen sezondan dolayı bir beklenti var, bizim de bir beklentimiz var ama şimdiden çok iddialı konuşursak sıralamada yer belirlemek sağlıklı olmaz. Önümüzü görmemiz lazım. Keyif veren, ofansif futbol oynayan, futbolun iki yönünü doğru oynayan, birbirine ve rakibe saygılı bir oyuncu grubu oluşturmaya çakışıyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ömer Erdoğan´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU-Olgucan KALKAN
2021-07-07 19:09:44

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