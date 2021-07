Ömer Erdoğan: “Boupendza’yı isteyen çok ciddi kulüpler var” Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Hatayspor bu sezonda keyifli futbol izlettirecek” “Benim için en önemli olan şey aile olabilmek”

Erzurum’da 1. Etap kamp çalışmalarına devam eden A. Hatayspor’un başarılı teknik direktörü Ömer Erdoğan, takımla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul kulüplerinin ve yurtdışı kulüplerinin ciddi bir şekilde Boupendza ile ilgilendiğini belirten Erdoğan, “Gösterdiği performans sonrası ülkemizde İstanbul kulüplerinin ve yurtdışından çok ciddi isteyen kulüplerin olduğunu görüyoruz” dedi.

Geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan A. Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan takımın durumuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, geçen sezon keyifli futbol izlettiren Hatayspor’un bu sezonda seyirci karşısında olacağını ifade etti. Aaron Boupendza’nın transferine de değinen tecrübeli teknik adam yakında her şeyin netlik kazanacağını belirtti.



“Oyuncularımın hırsından çok memnunum”

Geçen sene keyif veren Hatayspor’un bu sezonda aynı keyfi vereceğini belirten Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Öncelikle 20202021 sezonu tüm takımlara hayırlı olsun. Biz Erzurum’da 1 Temmuz’da kampımızın ilk etabına başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 10 gün daha burada kampımız devam edecek. 10 gün sonunda kampımızı 2. Etap olarak Fenerbahçe topuk yaylası tesislerinde devam ettireceğiz. Şuana kadar oyuncularımızın gayreti, motivasyonu, çalışma temposu ve hırslarından gayet memnunum. İyi bir tempoda çalışıyoruz. Kamp süreçlerinin ne kadar önemli olduğunu oyuncularımıza aktardık. Onlardan ellerinden geldiğince çalışıyor. Geçtiğimiz sezon bittikten sonra milli takıma giden arkadaşlarımıza izin verdik. Şuanda 12 tane oyuncumuz eksik onlarda yakın zamanda aramıza katılacaklar. Onlar ve yapacağımız transferler aramıza katılınca sezon başlayana kadar umarım takımımız hazır hale gelecek. Geçen sene lige oynadığımız futbolla renk katan, keyif veren Hatayspor yeni sezonda yine keyifle futbol seyrettirecek” dedi.



“Ligde keyif veren futbol izlettireceğiz”

Her hafta üzerine koyan bir takım olacağını da kaydeden Erdoğan, “Açıkçası geçen sezon tarihimizde ilk defa Süper Lig’e çıktık. Buna rağmen çok güzel bir başarı elde ettik. Bu başarılarda emeği olan futbolcularımla ve teknik ekibimle gurur duyuyorum. Geçen senede söylemiştim ligi maçtan maça değerlendireceğiz. Bu yolun sonu bizi nereye götürecek hep beraber göreceğiz demiştim. Bu açıklamam bu sene yine geçerlidir. Geçen sene üst düzey oynayan futbolcularımız vardı aramızdan ayrıldılar. Bu senede onların yerini dolduracağımız futbolcularımızla yine ligde keyif veren her hafta üzerine koyan bir futbol izlettirmek istiyoruz. Taraftarlarımıza ve Türkiye’de futbol severlere iyi futbol izlettirmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.



“Önümüzdeki günlerde Boupendza transferi netlik kazanacak”

Boupendza’ya birçok kulübün ilgisinin olduğunu söyleyen Erdoğan, “Biz de Boupendza’yı takip ediyoruz. Futbolcumuz sağlık sıkıntılarından dolayı hala aramıza katılamadı. Yakında aramıza katılacak fazladan izin vermiştik milli takıma gittiği için. Boupendza takım arkadaşlarıyla birlikte çok güzel bir sezon geçirdi. Ligimizde gol kralı oldu ve birbirinden güzel goller attı. Bu performansı sonrası ülkemizde İstanbul kulüplerinin ve yurtdışından çok ciddi isteyen kulüplerin olduğunu görüyoruz. Kulübümüzde kendi menfaatleri doğrultusunda ve oyuncunun istekleri doğrultusunda bu transferi en iyi şekilde yapacaktır. Önümüzdeki günlerde bu konunun netlik kazanacağını düşünüyorum. Giderse kendisi adına çok mutlu oluruz ama aramızda kalırsa da ondan sonuna kadar faydalanmaya çalışırız. Şu anda netlik kazanan bir şey yok ama önümüzdeki günlerde her şey daha net olacaktır” diye konuştu.



“Benim için en önemli konu aile olabilmek”

Transfer yaparken sadece futbolculuğa değil karaktere de baktığını belirten Erdoğan, “Aile ortamı benim inanılmaz derecede çok önem verdiğim bir konu. Biz geçen sene transfer yaparken ve bu senede yapacağımız transferlerde futbolculuğun dışında karakter olarak ta araştırıyoruz. Aldığımız futbolcu bize ayak uydurabilecek mi, aidiyet duygusu taşıyor mu, burada ailesiyle berabermiş gibi hissedecek mi tüm bu özelliklere bakıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da yaptığımız ilk toplantıda bu konulardan bahsettim. Aile ortamıyla neler başarabileceğimizin örneğini biz geçen sene yaptıklarımızla canlı gördük. Bunu aynı şekilde devam ettirebilmemiz için buradaki herkesin birbirine saygılı olması gerektiğini, oynayan oynamayan herkesin bu aile içinde çok önemli olduğunu birbirimize göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Benim yapım gereği ben hiçbir oyuncumu birbirinden ayırmam. Kariyerine ve futbol geçmişine çok saygı duyarım ama benin için her futbolcu çok önemlidir. Her futbolcuma aynı değeri verir ve aynı şekilde yaklaşırım. Tabi tüm bunların karşılığından onlardan da bir beklentim var. Oyuncularıma her zaman söylediğim şey hata yapabilirsiniz, gol yedirebilirsiniz, golde kaçırabilirsiniz ama kötü mücadele edip az koşma gibi bir lüksümüz yok. Eğer biz bu takımın formasını giyiyorsak ve Süper Lig seviyesindeki bir takımda görev alıyorsak bu gibi durumları kabullenemem. Zaten oyuncularımda sağ olsun ilk günden itibaren ne kadar istekli olduklarını bana gösteriyorlar. Bunları yine başarabilirsek yeni gelen arkadaşlarımızda biran önce adaptasyon sürecini atlatırsa geçen sene elde ettiğimiz başarının devamını sağlayacağımızı düşünüyorum” dedi.



“Bu sene herkesin beklentisi daha yüksek”

Saha içerisinde birbirine saygılı olan bir takım oluşturmaya çalıştığını da ifade eden Erdoğan, “Tabi ki geçen sene elde ettiğimiz bu başarı hem camiamızda hem Türk futbol izleyicilerinden bu sezon için daha büyük beklentiler oluşturdu. Bizimde bu yönde beklentilerimiz var bizde her zaman daha çok üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Dediğim gibi şimdiden çok iddialı konuşup sıralamada yer belirlemek benim için çok sağlıklı olmaz. Önümüzü görmemiz lazım ama kesinlikle yine keyif veren ofansif oynayan, her maç çok gol pozisyonuna girmeye çalışan, ama futbolun iki yönünü de doğru oynan, saha içerisinde birbirine saygılı olan rakip takıma saygı duyan bir oyuncu grubu burada oluşturmaya çalışıyoruz. Futbolcularıma söylüyorum siz oynarken keyif alırsanız sizi izleyen herkes keyif alır. İzleyicilerimize oynadığımız güzel futbolla en güzel karşılığı vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu

