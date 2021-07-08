35 takım daha yeni sezona Erzurum’da hazırlanacak Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, konuk ettiği takımlarla Erzurum’un ekonomisine büyük oranda katkı sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

35 takım daha yeni sezona Erzurum’da hazırlanacak Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, konuk ettiği takımlarla Erzurum’un ekonomisine büyük oranda katkı sağlıyor

İHA

35 takım daha yeni sezona Erzurum’da hazırlanacak Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, konuk ettiği takımlarla Erzurum’un ekonomisine büyük oranda katkı sağlıyor

Türkiye’nin en önemli kış merkezlerinden biri olan Erzurum’da yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi konuk ettiği takımlarla kent ekonomisine büyük oranda katkı sağlıyor. Kamp için gelen tüm takımların Erzurum’a katkı sağladığını belirten Otel Müdürü Ömer Akça, “Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sayesinde çok büyük ekonomik katkı sağlıyoruz. Hem oteller, uçaklar, taksiler olsun hem de Erzurum’un en meşhur yemeği cağ kebabı olsun tüm Erzurum’un ekonomisine fayda sağlıyor” diye konuştu.
Erzurum’da 7 yıl önce yapılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi misafir ettiği takımlarla Erzurum’un ekonomisine büyük oranda katkı sağlıyor. 16 antrenman alanıyla beraber 2 bin 800 rakımda ve Palandöken’de yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bu senede Süper Lig ve diğer ligden takımların gözdesi halinde bulunuyor. Palandökendeki otellerle beraber şehrin her köşesine ekonomik katkı sağlayan takımlar sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum’da yapmayı tercih ediyor. Öte yandan önümüzdeki günlerde ise Türkiye Lig’lerinden 35 takımın daha Erzurum’a gelmesi bekleniyor. Erzurum’a 35 takımın daha geleceğini ifade eden Otel Müdürü Ömer Akçay, “Önümüzdeki günlerde Türkiye liglerinden 35 takımın daha Palandökene geleceğini biliyorum. Takımların Erzurum’a gelmesi ekonomik açıdan çok katkı sağlıyor” dedi.
“35 takım daha Palandöken’e gelecek”
Palandökene gelecek olan takımların yapacakları kamplara tamamen hazır durumda bulunduklarını söyleyen Otel Müdürü Ömer Akça “Şuanda Erzurum’da 4’ü Süper Lig olmak üzere 5 takım bulunuyor. Önümüzdeki günlerde 34 tane daha Süper Lig takımı ve 3 tanede 1.Lig takımı gelecek. Ağustos ayının başında ise 2. ve 3. Lig takımları da buraya gelecek. Havada çok güzel gidiyor, zaten burada doğal bir klima var. Dolayısıyla gelen takımlar fazlasıyla memnun durumdalar. Büyükşehir Belediyesi sahaların bakımını, onarımını fazlasıyla yapıyor. Gerekli teknik personeli de fazlasıyla temin ediyor. Takımların hocaları ile konuştuğumuzda da hepsi bize çok memnun olduklarını söylüyorlar. Şuanda özellikle burada bulunan 4 tane süper lig takımı Erzurum Palandöken’in müdavimi durumunda. 67 yıldır sürekli buraya gelip bir ay kamp yapan takımlarımız var. Önümüzdeki günlerde Türkiye liglerinden 35 takımın Palandökene geleceğini biliyorum. Sahadaki ve otellerdeki personellerin eğitimleri ve pandemi sürecine uygun olarak çalışılması açısından her türlü detaya dikkat ediyoruz. Biz Palandöken’de bulunan oteller olarak gelecek tüm takımların kamplarına hazır durumda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
“Yüksek İrtifa Kamp Merkezi büyük oranda ekonomik katkı sağlıyor”
Takımların Erzurum’a büyük ölçüde ekonomik katkı sağladığını da kaydeden Akça, “Ekonomik açıdan değerlendirirsek şuanda birçok futbol takımının kamp programına geç başlamasındaki en büyük etken yönetim seçimleri oluyor. Hocalarla ve futbolcularla yapılacak olan anlaşmalardaki geç kalmalar ister istemez takımları kötü etkiliyor. Takımların Erzurum’a gelmesi ekonomik açıdan çok katkı sağlıyor. TemmuzAğustos döneminde herkes deniz kum tatili düşünürken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sayesinde çok büyük katkı sağlıyoruz. Hem oteller, uçaklar, taksiler olsun hem de Erzurum’un en meşhur yemeği cağ kebabı olsun tüm Erzurum’un ekonomisine fayda sağlıyor. Geçmiş yıllardaki rakamları direkt söyleyebiliyorduk ama şimdi net bir şey söyleyemiyorum. Yine de büyük bir ekonomik katkı sağladığını söyleyebiliyorum” açıklamalarında bulundu.
“Küresel ısınma Avrupa takımlarını Erzurum’a getirecek”
Süper Lig’in dört büyük kulübünü Erzurum’a getirmek için çalışacaklarını belirten Akça, “Dört büyük takımın Erzurum’a Palandökene gelmemesinin en büyük nedeni sponsorlar. Sponsorlar yurtdışında ve yurtiçinde takımların kamp programına göre maç programlarını ayarlıyorlar. Dolayısıyla bu nedenle Erzurum büyük takımları şuan için çok cezbetmiyor. Biz bu noktada yapacağımız doğru turnuvalarla ve yurtdışından daha iyi liglerin tanınmış takımlarını buraya getirebilirsek Süper Lig’in dört büyük takımını da Erzurum’a çekebiliriz diye düşünüyorum. Yurtdışıyla alakalı biz Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan takımlarıyla da görüştük. Ama onlarda kendi hazırlık maçları ve kamp programları dahilinde burayı tercih etmediler. Çünkü Erzurum daha yurtdışında bilinen bir yer değil. Küresel ısınma ve kuraklık gelecek yıllarda doğal bir havası bulunan Erzurum’a Avrupa takımlarını akın ettirecektir. Bunu biliyoruz çünkü şuan ki veriler bu yönde ilerliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Ümran Hanım Tritikale’ yemi çiftçilerin yüzünü güldürecek
YEREL HABERLER ‘Ümran Hanım Tritikale’ yemi çiftçilerin yüzünü ...
Ömer Erdoğan: “Boupendza’yı isteyen çok ciddi kulüpler var” Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Hatayspor bu sezonda keyifli futbol izlettirecek” “Benim için en önemli olan şey aile olabilmek”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: “Boupendza’yı isteyen çok ciddi ...
Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izleteceğiz
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u ...
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonunda önemli başarı Avrupa’nın en yüksek dikey koşusu olan parkurda kendi branşında birinci oldu
YEREL HABERLER Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonunda ...
EkoAvrasya'dan İspir Çıkarması
YEREL HABERLER EkoAvrasya'dan İspir Çıkarması
Mustafa Akbaş BB Erzurumspor’da
YEREL HABERLER Mustafa Akbaş BB Erzurumspor’da
Aziziye Kaymakamı ile Belediye Başkanı parke taşı döşedi Aziziye’nin mahallelerinde üstyapı seferberliği
YEREL HABERLER Aziziye Kaymakamı ile Belediye Başkanı parke taşı ...
Erzurum'da cami inşaatında çökme; 3 işçi enkaz altından çıkarıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da cami inşaatında çökme; 3 işçi enkaz ...
Cami inşaatında göçük: 3 yaralı
YEREL HABERLER Cami inşaatında göçük: 3 yaralı
Aydemir: ‘Alevi, Sünni ne demek, Hepimiz bir değil miyiz?’ Aydemir’den bölücü söylemlere sert tepki Aydemir’den Bahçeli’ye teşekkür
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Alevi, Sünni ne demek, Hepimiz bir değil ...
Vali Okay Memiş, Baro Başkanı Göğebakan'ı tebrik etti
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş, Baro Başkanı Göğebakan'ı tebrik etti
BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Matematik alanına özgü proje yazma eğitimi verildi
YEREL HABERLER Matematik alanına özgü proje yazma eğitimi verildi
Hem Kur’an öğrenecekler hem spor yapacaklar
YEREL HABERLER Hem Kur’an öğrenecekler hem spor yapacaklar
Müzeler 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ücretsiz
YEREL HABERLER Müzeler 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ücretsiz
(ÖZEL) Hatayspor'un yeni transferleri Bertuğ Yıldırım ve Fatih Kuruçuk, DHA'ya konuştu 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hatayspor'un yeni transferleri Bertuğ Yıldırım ...
(Özel haber) Erik Sabo: "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi rakiplere karşı deplasmanda oynamayı iple çekiyorum" Çaykur Rizesporlu Erik Sabo: "Geçtiğimiz sezonki gol ve asist sayımı geçme hedefindeyim" "Umarım geçen sezon bitirdiğimiz sıralamanın daha üstünde bitirebiliriz" "Seyircisiz maçlar hazırlık maçı tadında oynanıyor"
YEREL HABERLER (Özel haber) Erik Sabo: "Galatasaray, Beşiktaş ve ...
Aşı çadırlarını daha çok randevu almada zorlanan yaşlılar tercih ediyor
YEREL HABERLER Aşı çadırlarını daha çok randevu almada zorlanan ...
‘Biz Anadoluyuz’ kafilesine davul zurnalı karşılama
YEREL HABERLER ‘Biz Anadoluyuz’ kafilesine davul zurnalı karşılama
DOSİAD, İl ekonomisi kırmızı çizgisini açıkladı
YEREL HABERLER DOSİAD, İl ekonomisi kırmızı çizgisini açıkladı
Aydemir: ‘Erzurum’un her noktası cana can katar’ Aydemir Pasinler, Karaçoban ve Köprüköy’ü gündeme taşıdı
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Erzurum’un her noktası cana can ...
Çaykur Rizespor'un yıldızı Remy kampa katıldı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'un yıldızı Remy kampa katıldı
Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Vali Memiş: “Elleri nasırlı amcalarımız, teyzelerimiz televizyondaki sanatçılardan daha değerli” Erzurum’da ‘Tarla Günü’ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Elleri nasırlı amcalarımız, teyzelerimiz ...