Çaykur Rizespor kuvvet çalıştı 

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İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Erzurum´da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´ndeki hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde saat 11.00´de güç ve kuvvet antrenmanı yapan Karadeniz temsilcisi, günü tek idmanla tamamladı.

Mavi yeşilli kulüp yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN

2021-07-08 12:59:56



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