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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirdöğen, projeleri yerinde inceliyor

İHA

Demirdöğen, projeleri yerinde inceliyor

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, proje inceleme gezilerine Erzurum’un Oltu ilçesinde devam etti.
Beraberinde, DAP BKİ Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Gül Yıldız ve Tarımsal Sulama Müşaviri Mehmet Karaca’yla birlikte Oltu ilçesine giden Başkan Demirdöğen, İriağaç ve Tekeli Mahallerini içine alan ve DAP BKİ tarafından 2020 yılında desteklenerek yapımı tamamlanan Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesini (KÖTSP) inceledi.
İriağaç Mahallesi Muhtarı Reşit Çelik ve Tekeli Mahallesi Muhtarı Mustafa Yüce ile sulama projesi hakkında görüşen Başkan Demirdöğen, suyun kanala verilmesinden dolayı muhtarların görüşlerini aldı. 50 haneye hitap eden projeden dolayı memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar, desteklerinden dolayı DAP İdaresi’ne ve Başkan Demirdöğen’e teşekkürlerini belirttiler.
İki mahalleyi kapsayan projenin hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirdöğen ise, üreten herkesin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Projeyle 1250 metre Tarımsal Sulama İsale Hattının hububat ve yem bitkileri üretimiyle öne çıkan iki mahalleye daha verimli ve üretim noktasında bereketli kazançlar sağlamasını temenni etti.
Bölgenin bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği ve katma değerini artırmak amacıyla 2020 yılına kadar toplam 850 projeye 390 milyon lira ödenek tahsis ettiklerini belirten Demirdöğen, 114 ilçe 939 köy/mahallede yapılan projeler kapsamında 4 bin 223 km sulama kanalının inşa edildiğini, 168 bin ha alanın sulamaya açıldığını ifade etti. 2021 yılında ise, “Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi” kapsamında 29,3 milyon lira ödenek ile Bölgede 35 köy/mahalleye sulama kanalı yapılacağını söyledi.
Başkan Demirdöğen, yapılan yatırımlar nedeniyle artık tersine göçün yaşandığını sözlerine ekleyerek, “Bu durumdan oldukça mutluluk duyuyorum” dedi.

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