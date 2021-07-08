Cami inşaatındaki çökmede yaralanan 3 işçiden 2'si taburcu edildi



Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde, yapımı devam eden caminin kubbesine beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede yaralanan 3 işçiden 2'si taburcu edildi.

Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında, inşası devam eden bin kişilik iki katlı Fatih Camii´nin kubbesine beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Olay sırasında yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen işçilerden Fatih Gözütok (49), Sinan Tokgöz (43) ve Okan Bozo (36) yaralandı. Tahtaların ve beton harcının altından mesai arkadaşları ve vatandaşlar tarafından çıkarılan işçiler, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. İşçilerden Fatih Gözütok ve Sinan Tokgöz´e ayakta müdahale edildi, Okan Bozo'nun ise Acil Servis Yoğun Bakım Servisi'nde kontrol altında tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Camii inşaatında çalışan Ömer Ali Aslan, çökme anında endişe duyduğunu belirterek "Dün burada beton attıktan sonra çatırdamalar oldu. Yukarı komple aşağıya düştü. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Çatıdaydım saniye farkıyla kendimi kurtardım. Arkadaşlar yaklaşık 8 metreden düştü" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2021-07-08 16:50:18



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