TMO'dan yetiştiricilere arpa satın alma imkanı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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Tarım ve Orman Bakanlığınca Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla yetiştiricilere arpa temini konusunda kolaylık sağlanarak 1950 TL/ton + KDV ücreti karşılığında arpa temin etmelerinin sağlanacağı bildirildi.

Büyükbaş hayvan başına günlük 5 Kilogram Küçükbaş hayvan başına günlük 1 kilogram olacak şekilde yetiştiricilerin destekten faydalanabileceği bildirildi.

Arpa almak isteyen yetiştiricilerin 12.07.2021 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerinden alacakları "İşletme Tescil Belgesi" ile Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

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