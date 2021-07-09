Erzurum 5 ayda 23 patent üretti

Erzurum’da Mayıs ayında 5, bu yılın OcakMayıs ayları düzeyinde ise 23 patent başvurusu gerçekleştirildi.

TÜRKPATENT Mayıs ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum’da Mayıs ayında 5, bu yılın Ocak Mayıs ayları düzeyinde ise 23 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1’inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 22’inci sırada yer aldı.

Mayıs Ayı Bölgesel Sonuçlar Ve Erzurum

TÜRKPATENT Mayıs ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ay içinde, Erzurum’dan 5, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 6, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 13, Türkiye genelinde ise 486 başvuru kaydedildi. Erzurum’un Mayıs ayı bölge patent başvuru payı yüzde 38,4 oldu.

Ocak Mayıs Dönemi Bölgesel Sonuçlar Ve Erzurum

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Ocak Mayıs döneminde Erzurum’dan 23, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 28, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 34, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 72 başvuru kaydedildi. Erzurum’un 5 aylık ölçütte bölge patent başvuru payı yüzde 31,94 olarak kaydedildi.

Bölge İlleri Patent

Bu yılın ilk 5 ayında Erzurum’dan 23, Malatya’dan 19, Elazığ’dan 6, Van’dan 8, Erzincan’dan 4, Ağrı ve Bingöl’den 3, Bitlis VE Iğdır’dan 2, Kars ve Muş illerinden ise 1 patent başvurusu yapıldı. Hakkari, Tunceli ve Ardahan illerinden ise başvuru yapılmadığı açıklandı.

Erzurum Patentte 22’inci Sırada

Erzurum 5 aylık bazda patent başvuru sayısı yüksekliği bazında Türkiye illeri sıralamasında 22’inci oldu. Ülkede patent başvuru sayısının en yüksek olduğu 25 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Antalya, Kocaeli, Kayseri, Konya, Manisa, Gaziantep, Sakarya, Eskişehir, Tekirdağ, Adana, Çanakkale, Hatay, Balıkesir, Samsun, Denizli, Isparta, Erzurum, Rize, Malatya, Muğla olarak bildirildi.

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