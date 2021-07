Atatürk Üniversitesi, proje sıralamasında ilk 10’da

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 2021 Yılı 1. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre Atatürk Üniversitesi, kabul edilen 6 projesiyle 81 üniversite arasında 10. sırada yer aldı.

TÜBİTAK tarafından 81 Üniversitenin 247 adet 1001 projesi desteklendi ve bu sıralamaya hazırladığı 6 projeyle kabul edilen Atatürk Üniversitesi ilk 10 üniversite içerisinde yer aldı.

Ayrıca Atatürk Üniversitesi tarafından verilen proje önerileriyle de bir sonraki dönemi beklemeden 30 Temmuz 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verilen 5 adet 1001 projesi de C++ alarak düzeltme istendi. Diğer taraftan Atatürk Üniversitesinin 1 projesi daha TÜBİTAK 3501 kapsamında desteklenmeye laik görüldü.

Birçok Kriter Göz Önünde Bulunduruluyor

Proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde ettiği çıktı performansı, TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesindeki artış, Yeşil Mutabakata Uyum kapsamındaki öncelikli ArGe ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeler, Ufuk 2020 Programı kapsamında, doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde, ilgili kurum/kuruluş adına proje yürütücüsü olmak, Çok Disiplinli / Disiplinler arası projeler, proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan ÜniversiteÜniversite iş birliği ve proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan ÜniversiteSanayi iş birliği gibi kriterler, desteklenecek projelerin belirlenmesi aşamasında etki gösterdi.

1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçlarına göre projesi geçen akademisyenler, Fen Fakültesi öğretim üyeleri, Prof. Dr. Esra Tanrıverdi Ecik, Prof. Dr. Nurullah Saraçoğlu, Doç. Dr. Kader Dağcı Kıraşan, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Yalçınkaya ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seda Okumuş ile 3501 Projesi geçen Öğretim Üyesi Fen Fakültesinden Doç. Dr. Elif Şenkuytu oldu.

1001 C++ alan öğretim üyeleri ise Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Seçen, Doç. Dr. Serdar Burmaoğlu, Doç. Dr. Bilal Nişancı, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Alak ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Cömert Kılıç oldu.

Rektör Çomaklı: “Katma Değer Sağlayan Projeler Üretiyoruz”

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin destekleriyle TÜBİTAK projeleri kabul edilen öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akademisyenlerin değerli çalışmalarının her mercide takdir göreceğini söyledi.

Atatürk Üniversitesinde ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayacak ve topluma faydalı olacak projeler üretildiğini belirten Rektör Çomaklı, öğretim üyelerinin her projesine değer verdiklerini hatırlatarak, geliştirilen yeni projelerle hedefin daha üst sıralara çıkmak olduğunu aktardı.

