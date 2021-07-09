BB Erzurumspor Jakub Szumski ile yeniden anlaştı

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BB Erzurumspor Polonyalı file bekçisi Jakub Szumski ile yeniden anlaşmaya vardı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçtiğimiz sezonda kalesini koruyan 29 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Jakub Szumski’yle yeniden anlaşma sağladı. Mavibeyazlı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki kaleciyle yeniden anlaşma yapıldığını duyurdu.

Polonyalı kaleci Jakub Szumskı 1 sezon daha Dadaşların kalesini koruyacak.

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