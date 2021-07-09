Gençlerbirliği, Lua Lua´yı kadrosuna katıyor

Olgucan KALKAN /ERZURUM,(DHA)- TFF 1´inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak İngiltere Championship takımlarından Luton´da forma giyen kanat oyuncusu Kazenga Lua Lua ile görüşüyor.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig´e veda eden Gençlerbirliği, yeni sezonda kadrosuna güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, bu doğrultuda İngiltere Championship takımlarından Luton Town´da forma giyen Demokratik Kongolu Kazenga Lua Lua ile görüşmelerini sürdürüyor. Kariyerinin tamamını İngiltere´de geçiren 30 yaşındaki futbolcunun, takımıyla sözleşmesi geçtiğimiz sezon sonunda sona erdi. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
Öte yandan Kazenga Lua Lua, daha önce Türkiye´de Karabükspor, Çaykur Rizespor, Akhisarspor Şanlıurfaspor gibi takımlarda forma giyen Lomana Lua Lua´nın da kardeşi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum Olgucan KALKAN
2021-07-09 12:52:16
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