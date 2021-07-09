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Aydemir: ‘Bizim için her insan saygıdeğerdir’ Aydemir: ‘Muhalefet mizansen siyaseti yapıyor’ Aydemir’den İnsana Saygı Siyaseti mesajı Aydemir Srebrenitsa katillerini lanetledi

İHA

Aydemir: ‘Bizim için her insan saygıdeğerdir’ Aydemir: ‘Muhalefet mizansen siyaseti yapıyor’ Aydemir’den İnsana Saygı Siyaseti mesajı Aydemir Srebrenitsa katillerini lanetledi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Biz herkesi saygıdeğer buluyor, kucaklıyoruz. Ne dertleri varsa dinliyor, çözüm için elimizden geleni yapmanın gayreti içinde oluyoruz. Sahici siyaset ve Cumhurbaşkanımızın çizdiği rota budur. Bu rota üzere yürüyoruz, ilanihaye de yürüyeceğiz." Dedi
‘Muhalefet mizansen peşinde’
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin mizansen siyaseti yaptığı, gerçekleri tersyüz ederek negatif algı oluşturmaya çalıştığını kaydeden AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "CHP, İYİ Parti ve bunların ortağı HDP, halkın içinde yoklar, mizansenle yürüyorlar." dedi.
Aydemir Srebrenitsa Katlamını Telin Etti
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te başlayan, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerler tarafından hunharca öldürüldüğü soykırımı hatırlatan Milletvekili Aydemir, katliamın insanlık tarihinin yüz karası olduğunu belirterek, katilleri lanetledi.
‘Katliama göz yumdular’
Milletvekili Aydemir, Avrupa'nın göbeğinde "medeni" olarak tarif edilenler tarafından binlerce Boşnak'ın katledildiğini, BM adına görev yapan Hollanda gücünün ise bu katliama göz yumduğunu dile getirerek, Srebrenitsa'daki katliamı kınadı ve müsebbiplerini telin etti, Bosna Hersek şehitlerini rahmetle andı.
‘Muhalefetin halktan haberi yok’
AK Parti milletvekilleri olarak Meclis'te görev yaptıklarını, diğer zamanlarda ise seçim bölgelerinde veya vazife verilen illerde halkı dinlediklerini anlatan Milletvekili Aydemir, muhalefet partilerinin ise vatandaşın düşüncelerinin veya durumlarının tam aksini yansıtma gayreti içerisinde olduğunu söyledi.
‘İşleri güçleri tiyatro’
Milletvekili Aydemir, İYİ Parti tarafından paylaşılan haberde, elinde delik ayakkabıyla yer alan kişinin, aslında serası, traktörü ve istihdam ettiği işçileri bulunduğunun ortaya çıktığını belirterek, "İşleri güçleri tiyatro, oyun oynuyorlar. Bu aslında millete olan muhabbetsizliğin, 'Türk milleti kandırılabilir, saftır, zavallıdır.' gibi bir yaklaşımın yansımasıdır." sözlerini sarf etti.
‘Cumhurbaşkanımızın rotasındayız’
AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi, Milletvekili Aydemir, muhalefetin, milleti birer meta olarak gördüğünü savunarak, şöyle konuştu: "CHP, İYİ Parti ve bunların ortağı HDP, halkın içinde yoklar, mizansenle yürüyorlar. Halkın içinde biz varız, seçimin bittiği günden sonra halkla beraber yürüyen bir siyasi partiyiz. Kılıçdaroğlu grup toplantısında AK Parti'ye oy verenleri suçluyor ve haramzade ilan ediyor. Oysa biz CHP'ye oy verenleri de, kim nereye oy verirse versin herkesi saygıdeğer buluyor, hepsini kucaklıyoruz. Ne dertleri varsa dinliyor, çözüm için elimizden geleni yapmanın gayreti içinde oluyoruz. Sahici siyaset ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rota budur. Bu rota üzere yürüyoruz, ilanihaye de yürüyeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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