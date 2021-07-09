Giresunspor yeni transferleriyle çalıştı 

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İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) - Süper Lig ekibi Giresunspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum´da sürdürüyor.

Giresunspor'un akşam teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yaptığı günün ikinci idmanı ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 5´e 2 oyunuyla devam etti. Çalışma yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Galatasaray´dan kiralık olarak kadroya dahil edilen kaleci Okan Kocuk, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen sağ bek Zeki Yavru, Ukrayna ekibi Dnipro´dan transfer edilen stoper Douglas ve Arnavutluk ekibi Partizani´den kadroya katılan orta saha Esat Mala takımla çalıştı.

Yeşil beyazlı takım hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan detaylar

- Okan Kocuk ve Douglas'tan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN

2021-07-09 19:37:52



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