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Giresunspor yeni transferleriyle çalıştı 

DHA

Giresunspor yeni transferleriyle çalıştı 


İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) - Süper Lig ekibi Giresunspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum´da sürdürüyor. 
Giresunspor'un akşam teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yaptığı günün ikinci idmanı ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 5´e 2 oyunuyla devam etti. Çalışma yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. 
YENİ TRANSFERLER SAHADA 
Galatasaray´dan kiralık olarak kadroya dahil edilen kaleci Okan Kocuk, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen sağ bek Zeki Yavru, Ukrayna ekibi Dnipro´dan transfer edilen stoper Douglas ve Arnavutluk ekibi Partizani´den kadroya katılan orta saha Esat Mala takımla çalıştı. 
Yeşil beyazlı takım hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
Antrenmandan detaylar
-  Okan Kocuk ve Douglas'tan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN
2021-07-09 19:37:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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