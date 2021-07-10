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Aşı olan Erzurumspor taraftarları: Tribündeki yerimizi almak istiyoruz

DHA

Aşı olan Erzurumspor taraftarları: Tribündeki yerimizi almak istiyoruz


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor taraftar grupları, Covid-19 aşısı oldu. Kent meydanında aşı sırasına giren taraftarlar, tribündeki yerlerini bir an önce almak istediklerini söyledi. 
Erzurumspor taraftarları, aşı çalışmalarına destek vermek amacıyla merkez Yakutiye ilçesi Havuzbaşı Kent Meydanı´ndaki aşı çadırı önünde buluştu. Taraftarlar, sırayla Covid-19 aşılarını yaptırdı. Herkesi aşı olmaya çağıran 'Dadaşlar Grubu' temsilcisi Zafer Lömenler, "Aşılarımızı bir an evvel yaptırıp eski günlere dönmemiz en büyük dileğimiz. Bu illetten kurtulmak için aşı olmak şart. Halkımızı da teşvik ederek aşılarımızı olup tribünlerdeki yerimizi almak istiyoruz" diye konuştu.
Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Birgül İbişoğlu da mavi-beyazlı taraftarları aşı konusunda bilgilendirdi. İbişoğlu, "Bildiğiniz gibi Covid-19 pandemisiyle mücadelede en güçlü silahımız aşı. Erzurum'da herkese her yerde aşı yapmaya çalışıyoruz. Aşıları tamamlayarak pandeminin üstesinden geleceğiz. Taraftar gruplarımız duyarlılık gösterdi. Genç, dinamik vatandaşlarımız aşı yaptırmak için geldi. Bu bizim için kıymetli. Bütün vatandaşları aşılarını olup pandemi savaşında yanımızda olmaya davet ediyoruz. Pandemiyle savaşta aşı durağında bir araya gelip aşı yaptırmazsak, bu durumun üstesinden gelemeyiz. Hep birlikte şampiyonluk kutlayamayız, hep birlikte statlarda olamayız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-07-10 16:24:34

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