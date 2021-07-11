Geleneksel okçuluğa yoğun ilgi Erzurum’da Geleneksel ve modern okçuluk kursu açıldı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Erzurum Aziziye Gençlik Merkezinde geleneksel okçuluk faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor.

Erzurum’da Geleneksel ve modern okçuluk kursu açıldı. Kurs Mayıs ayından itibaren faaliyetlerine devam etmesine rağmen salonlarda antrenman yapılmıyor açık havada çalışmalar gerçekleştiriliyor. Geleneksel Okçuluk Federasyonu yapılan protokol ile anlaşma sağlayınca açık havada yapılan salon sporları tekrar faaliyetlerine başladı.

Gençlerin çoğu televizyonlarda gösterilen Osmanlı Tarihini anlatan dizilerinden çekilmesi ve izlenme rekorlarının kırılmasının ardından okçuluk faaliyetine ilgilerinin bir kat daha arttığı belirtiliyor.

Aziziye Gençlik Merkezi fahri antrenörlerden Halil İbrahim Gülses okçuluk faaliyetleri hakkında yaptığı açıklamada, "2012 yılından beri okçuluk sporu ile uğraşıyorum. Sporla ilgilendiğim dönemlerde Türkiye Şampiyonluklarım bulunuyor. Aktif sporu bıraktıktan sonra antrenör olarak devam ediyorum. Milli Takımda görev aldım. Erzurum Aziziye Gençlik Merkezinde haftada üç gün Salı, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere 09.3012.00 saatleri arasında kursumuza gelen çocuklarla geleneksel ve modern okçuluk konusunda çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Ata sporumuz olan okçulukta kullanılan malzemeleri kursa gelen kursiyerlere hem tanıtıp hem de ok atmasını öğrettiklerini dile getiren Gülses, "Aralarında başarılı sporcular çıkmasını bekliyoruz. Bu sporcular sayesinde hem şehrimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kursa gelen kursiyerlerden Ceren Kuzey ve Yusuf Emre Özdemir ise, "Erzurum Aziziye Gençlik Merkezinde açılan okçuluk branşına yönelik kurslara geliyoruz. Haftada üç gün antrenmanlara geliyoruz. Saat 09.3012.00 saatleri arasında okçuluk eğitimi alıyoruz. Kendimizi geliştirip Milli Takıma girmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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