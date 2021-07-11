Gençlerden Horasan Gençlik Merkezi Yönetimine teşekkür

27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Spor Mülakatının yapıldığı parkurlarda yüzde 90’ın üzerinde bir başarı elde etti.

Horasan gençlik spor ilçe müdürlüğü Antrenör Muzaffer Kaya tarafından gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursunun 1. döneminde eğitim gören kursiyerler, 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Spor Mülakatının yapıldığı parkurlarda yüzde 90’ın üzerinde bir başarı elde etti.

Genç polis adayları, hazırlık süresi boyunca kendilerine verilen büyük desteklerden dolayı Horasan gençlik spor ilçe müdürlüğü Antrenörü Muzaffer Kaya’ya teşekkür ettiler.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Sınavları ve Bekçilik Sınavlarına hazırlanmak isteyen gençlere destek olmak amacıyla Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları düzenleyen Horasan gençlik spor ilçe müdürlüğü 1. dönem kursiyerleri, 27. Dönem POMEM Spor Mülakatlarında yüzde 90’ın üzerinde bir başarı oranı ve bireyselde tam puan ve tam puana yakın derecelerle büyük bir başarıya imza attılar. Eğitim döneminin sonunda subaylık, astsubaylık sınavlarına katılan genç kursiyerler, bu platformlarda yüksek puanlar alarak hayallerini kurdukları mesleklere bir adım daha yaklaştılar.

Kurs dönemi boyunca elde ettikleri kazanımları paylaşan kursiyerler, gerçekleşen koyu sohbetin ardından meslekleri ve görev yerleri neresi olursa olsun, kendilerini Horasan gençlik spor ilçe müdürlüğü ailesinin bir ferdi olarak görmeye devam edeceklerinin altını çizdiler.

Meslek Hayatlarında Başarılar Diliyoruz

Zorlu bir maratonun ardından kursiyerlerde bir araya gelen Horasan gençlik spor ilçe müdürlüğü Antrenörü Muzaffer Kaya , gençlere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Gençlere hitaben konuşan Kaya; şunları söyledi:

“Çalışma arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız istişareler neticesinde Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursları adına nitelikli bir çalışma yapmamız gerektiğini tespit etmiştik. Çok şükür geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir karar aldığımızı görüyoruz. Gençlerimizin, hayallerine yürüdükleri yolda yanlarındayız. Gençlerimizle gurur duyuyorum. Pandeminin tüm zorluklarına rağmen 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Spor Mülakatında katılımcı kursiyerler, yüzde 90’ın üzerinde bir başarı oranı yakaladılar. İnşallah bundan sonraki süreçte Pomem Bekçilik Sınavlarına hazırlanan kursiyerlerimiz de benzeri bir başarı elde ederler. Hazırlık süreci boyunca özverili çalışmalar ortaya koyan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Gençlerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”

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