Rektör Çomaklı, LGS’de derece elde eden öğrencileri misafir etti

Liselere Geçiş Sınavlarının (LGS) açıklanmasıyla birlikte Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarında eğitim gören ve sınava giren her 3 öğrenciden 2’si fen liselerini tercih edecek puanı elde etti. Bu öğrenciler arasında ise birer yanlış yaparak Türkiye’de dereceye giren Duruşah Yapça ve Atakan Kara, Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle ve Okul Müdür Yardımcısı Selami Kapo ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın misafiri oldu.

Rektör Çomaklı: “Salgın Sürecinde Kazanılan Başarı Daha Kıymetli”

Rektörlük makamında ağırladığı misafirlerini tebrik eden Rektör Çomaklı, pandemi döneminin zorluklarına rağmen elde edilen bu başarıların oldukça kıymetli olduğunu vurgulayarak: “Özel Vakıf Okulları kurulduğu günden itibaren başarı çıtasını sürekli yükseğe çekiyor. Özellikle salgın döneminde anında reaksiyon göstererek öğrencilerini çevrim içi eğitim modeline entegre etmesi açıklanan sonuçlara da olumlu etki etti” dedi.

Bu süreçte gerek okul idaresi gerekse öğretmenlerin aktif rol alıp sınava girecek öğrencilere tek tek ulaşarak bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye ve sınava hazırlamaya çalıştıklarını aktaran Rektör Çomaklı: “Zaman zaman yüz yüze devam eden eğitimde öğrencilerimizin eksiklerini kapatabilmek, kaybettikleri motivasyonu geri kazandırabilmek için öğretmenlerimiz var güçleriyle çabaladı. Öğrencilerimiz de bu çabayı boşa çıkarmadı ve hepimizi mutlu edecek başarılara imza attılar. Özellikle tam puanı bir soru ile kaçıran başarılı öğrencilerimiz Duruşah Yapça ve Atakan Kara’yı tebrik ediyor, Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle nezdinde tüm Vakıf Okulları Ailesini başarılarından dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Başarı Geleneği Bozulmadı!

Vakıf Özel Okullarının bir marka haline geldiğini vurgulayan Müdür Karagülle; amaçlarının sadece akademik başarı olmadığını, aynı zamanda ülkesine bağlı iyi bir birey yetiştirmek olduğunu söyledi. Pandemi döneminin getirdiği zorlu şartlarda dahi Özel Vakıf Okulları olarak başarı geleneğini bozmadıklarını dile getiren Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle: “Güçlü eğitim kadromuz ve öğrencilerimizin azmi ile başarılı bir sınav dönemini geride bıraktık. Bu süreçte bir yanlış yaparak Türkiye’de derece elde eden öğrencilerimiz, Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın misafiri oldu. Tüm öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyor, desteklerinden dolayı Rektörümüz başta olmak üzere emeği geçen velilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın derece elde eden Duruşah Yapça ve Atakan Kara’ya çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.

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