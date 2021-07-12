Erzurum’da patencilerin tehlikeli yolculuğu

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Erzurum’da yol temizleme aracının arkasına tutunarak tehlikeli hareketler yapan patenciler kameralara yakalandı.

Erzurum’un en işlek caddelerinden biri olan Terminal caddesinde, yol kenarlarını temizleyen araca tutunarak tehlikeli yolculuk yapan patenciler kameralara yakalandı. Başka bir sürücü tarafından kameraya çekilen 2 gençten birisi kameraya el işareti yaptı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede araca tutunarak akrobatik hareketler yapan patenciler tehlikeli anlar yaşattı.

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