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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer: ‘Bu ülkeyi bölmeye güçleri yetmeyecek’

İHA

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer: ‘Bu ülkeyi bölmeye güçleri yetmeyecek’

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olması dolayısıyla mesaj yayımlayan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain kalkışmanın 5. yıl dönümü için yayımladığı mesajında, hain FETÖ Terör Örgütü’nün söz konusu kalkışmanın hafızalarda yüzyıllara yayılacak derin etkiler bıraktığını dile getirerek, ’O gün o gece kalbimiz bu vatan için attı. Bu ülkeyi bölmeye güçleri yetmeyecek’ dedi.
Tanfer yayımladığı mesajında şunları kaydetti; “Ülkemizin bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik gerçekleştirilen hain kalkışım, tüm dünyaya ders niteliğinde bir direnişle son bulmuştur. Milletimizin bağımsızlığını korumak amacıyla yaptığı bu direniş yüzyıllar boyu hafızalarda kalacaktır. Türk milletinin iradesine kasteden, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’ncı yıldönümünde, şanlı milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Ülkemizi hain bir darbe girişimiyle bölüp, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı 15 Temmuz’da bağımsızlığını hiçbir şeyle değişmeyeceğini dile getiren yüce milletimiz verdi. Akıl ve vicdanlarını, karanlık bir zihniyete teslim eden terör örgütüne karşı milletimizin gösterdiği bu direnişin tarihimizde önemi büyüktür. Hain darbe girişimiyle bayrağımıza ve ezanımıza kasteden hainlere karşı karanlık geceden aydınlık güne milletimizin dik duruşuyla ulaştık. O gece, Dadaşlar olarak şehrin yönetiminde kim varsa polis evinin balkonunda toplandık. Yarım saat içinde 100 binin üzerinde Erzurumlu Cumhuriyet Caddesinde toplandı. O gün Nene Hatun’un, duyduğu ruhu iliklerime kadar hissettim. O gün herkesin kalbi vatan için bayrak için attı.
‘Bu ülkeyi bölmeye güçleri yetmeyecek’
15 Temmuz; 1071 Malazgirt ile başlayan, 1453 İstanbul’un fethi ile devam eden, akabinde Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları ile zirveye ulaşan Türk destanının bir parçası olmuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, demokrasimizin emsal savunucuları da Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, 15 Temmuz 2016 tarihinde de bağımsızlığını korumak için canlarını ortaya koymuşlardır. 15 Temmuz’da yolları, köprüleri, meydanları, havalimanlarını doldurarak FETÖ terör örgütü mensubu hainleri hezimete uğratan aziz milletimize şükran borçluyuz. Milletimiz, bir kez daha zorluklar karşısında kenetlenebildiğini tüm düşmana göstermiştir. Erzurum Kent Konseyi olarak bizler de şehitlerimize karşı minnet borcumuzu ödemek ve üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmek adına, bilimin ışığında durmadan, yorulmadan üretmeye, vatanına ve milli değerlerine bağlı gençlerimizle ülkemizin aydınlık geleceğine koşar adımlarla bu kararlılığımızı yılmadan sürdüreceğiz. Şehitlerimizin kanı ve dualarla korunan bir vatanımız var. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin ama hiç kimsenin gücü yetmeyecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla tarihe geçen bu büyük zaferin yıldönümü vesilesiyle bir kez daha 15 Temmuz’un 5’nci yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyor, Aziz ve mübarek kanlarıyla üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. O karanlık gece canlarını ortaya koyarak ülkelerine sahip çıkan aziz milletimize de bir kez daha teşekkür ediyorum.”

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