Vali Memiş, dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı

Erzurum Valisi Okay Memiş, LGS’de tüm soruları cevaplayıp, 500 tam puan alan Özel Güneş Ortaokul Öğrencisi Yiğit Şakar ve il geneli sıralamasında ilk 20’ye giren öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrenci ve eğitimcilerin başarılarını kutlayan Vali Okay Memiş, Erzurum’un son yıllarda eğitim alanında büyük bir mesafe katettiğini ifade ederek, “Kültür, medeniyet ve aynı zamanda bir eğitim şehri olan Erzurum, eğitim de hak ettiği sıralamaya doğru emin adımlarla ilerliyor” dedi.

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