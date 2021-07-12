Vali Memiş’ten LÖSEV’e destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum Valisi Okay Memiş, LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Gülbeyaz Vural, LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Buse İrem Sağlam’ı makamında kabul etti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban bağışlarının Lösev'e yapılmasını ifade eden Vali Okay Memiş, “Yüce Rabbime kesilen kurbanın etleri değil, yapacağımız iyilikler ulaşacaktır. Maddi imkânsızlıklardan ötürü tedavi olamayan lösemili çocuklara yapacağımız bağışlar hem onlara rahat bir nefes aldıracak, hem de ailelerin yüzünü güldürecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.