PKK/KCK'ya yardım ve yataklık edenlere operasyon

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ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Karayazı ilçesinde haklarında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Karayazi ilçesinde jandarma, PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık ettikleri gerekçesi ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için operasyon düzenledi. Şafak vakti evlerine yapılan baskınla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli işlemlerinin ardından Erzurum Kapalı Cezaevi´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2021-07-12 17:57:30



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