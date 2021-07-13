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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz'u buza işliyorlar

DHA

15 Temmuz'u buza işliyorlar


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü, 15 Temmuz darbe girişimini ikinci kez buza işliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu Atabuz Müzesi'nin salonunda kış kıyafetleri ile çalışan Heykel Bölümü'nden bir grup akademisyen, sanatçı ve öğrenci, 15 Temmuz'da hayalleri yıkılmak istenen çocuklar için buzu sanata dönüştürdü.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın önderliğinde ve Kalkınma Bakanlığı-KUDAKA'nın desteğiyle Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından geçen yıl kurulan Atabuz Müzesi'nin kapıları, 15 Temmuz'da '15 Temmuz 2020 Maan-Ice' sergisi ile açıldı. 1 yıl içinde 2 karma ve 2 de kişisel serginin açıldığı ve binlerce sanatseverin gezdiği Atabuz Müzesi'nde şimdiler de 3'üncü karma buz heykel sergisi olan '15 Temmuz Çocuk ve Oyun' adlı sergisine hazırlanıyor.
Atatürk Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, "15 Temmuz´u ikinci kez buza Yontuyoruz. Bu yılki temamız 15 Temmuz Çocuk ve Oyun. 18 kişilik ekiple 120 bloktan oluşan toplam yirmiden fazla buz heykel çalışması yapıyoruz. Çalışmalar arasında çocuklarımızla birlikte çok sevdiğimiz bayrak, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ile tren, gemi, kaydırak ve çeşitli hayvan figürleri yer almaktadır. Atabuz Müzesi´nin teras katında 15 Temmuz´un yıkıcı etkisine göndermede bulunan bir alan düzenlenmesi yer almaktadır. Çalışmalarımıza 21 Haziran'da buzların üretimi ile başladık. Buzu kalıcı bir sanat eserine çevirmek için her biri 350 kilo ağrılığında 120 buz blok kullandık. 15 Temmuz günü saat 14.00'te açacağımız sergi yıl sonuna kadar açık kalacak. Ben ve arkadaşlarım günde yaklaşık 12 saat çalışıyoruz. Dışarısı 30 dereceyken burası gece ve gündüz eksi 5 derece olmaktadır. Burada ürettiğimiz şeffaf 1 metreye 50 santim 50 santimetre ölçülerindeki buzları, makinelerde keserek testerelerle biçimleyerek sanatçılarımızın projelerine göre yapıtlar üretilmiştir. Buz kütleleri üst üste yapıştırılırken ütü kullanılmış ve büyük bloklar oluşturulmuştur. Bunlar daha sonra testere ve aletler yardımıyla yontulmaktadır. Buz yapımında kullanılan su arıtılmış ve özeldir. Açtığımız tüm sergiler halkımızdan büyük beğeni topladı" diye konuştu.
`ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ ÇALMAK İSTEDİLER´
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Önder Yağmur ise bu seneki konseptin '15 Temmuz, çocuk ve oyun' olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da çocukların hayalleri yıkılmak istendi. Geleceğimiz olan çocuklarımızın oyunla olan mutlulukları ellerinden alınmak istendi, biz de bu düşünceden yola çıkarak biraz daha çocuklarımıza yönelik eğlenceli ve düşünceli bir konsept oluşturmak istedik. Bunun için sergimizin adına 'çocuk ve oyun' dedik. Bu oyun içerisinde hayvan figürleri olduğu gibi çocukların hoşlandığı, hoşlarına gittiği eğlenceli olarak bildikleri hayvan figürleriyle beraber yine onların oyun konseptlerinden oyun mekanizmalarından oluşan figürler seçtik. Bu sergi ile çocukların Atabuz Müzesi mekanında mutlu olmalarını hedefledik. Mutlulukla burayı anmalarını ve bu devletin bu milletin çocuklarına her zaman mutluluk vermek istediklerini, geleceğini mutlulukla örmek istediklerini bu serginin temeline koyduk" diye konuştu.
`ÇALIŞMALARINI KIŞLIK KIYAFETLERİ İLE YAPIYORLAR´
Müzenin Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olduğunu belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü doktora öğrencisi Esra Taşar da "Tüm karma sergilerde görev aldım. Bu sene üçünsünüz düzenliyoruz. Çalışma şartlarımız zor ama mesleğimizi sevdiğimiz için insanlara bir şeyler anlatmak ve onlara buzu ve heykel sanatını sevdirmek istiyoruz. Burası Türkiye'de bir ilk. Böyle bir imkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Ekipmanımız her şeyimiz var, hiç problem yaşamıyoruz. Çalışmalara başlamadan önce hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çünkü içerisi buz gibi. Kışlık kıyafetlerimizi giyinip işe başlıyoruz. Yürürken bile çok dikkat ediyoruz çünkü bastığımız yerler buz. Çalışma bittikten sonra kıyafetleri çıkarınca üzerimizden ağır bir yük kalkıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-07-13 09:24:08

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