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Kurban pazarlarında pazarlıkta el sıkışma geri döndü Geçtiğimiz yıl sopalarla yapılan kurban pazarlığı yerini el sıkışmaya bıraktı 1 ton 100 kiloluk tosununu 28 bin TL’ye satışa çıkardı

İHA

Kurban pazarlarında pazarlıkta el sıkışma geri döndü Geçtiğimiz yıl sopalarla yapılan kurban pazarlığı yerini el sıkışmaya bıraktı 1 ton 100 kiloluk tosununu 28 bin TL’ye satışa çıkardı

Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, kurban öncesi doldu taştı. Vatandaşlar el sıkışarak geleneksek kurban pazarlıklarını yaptı. Hayvan pazarında yerlerini alan satıcılar da alıcılarıyla buluştu. Musa Bayır isimli vatandaş, 1 ton 100 kilo olan hayvanını 28 bin TL’den satışa çıkarttı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı öncesi doldu taştı. 160 bin metrekare alan üzerine inşa edilen pazarda binlerce satıcı ve alıcı kurbanlık hayvanlar için bir araya geldi. Vatandaşlar el sıkışarak geleneksek kurban pazarlıklarını yaptı.
Öte yandan, kurban pazarının en fazla ilgi gören hayvanları tonluk hayvanlar olurken Musa Bayır isimli bir vatandaş 1 ton 100 kiloluk hayvanını araba fiyatından satışa sundu.
Kurban bayramı öncesi hayvan satışlarının güzel gittiğini belirten Musa Bayır, “Kurban öncesi satışlarımız güzel gidiyor. Hayvan fiyatları da normal gidiyor. Geçen seneye göre herhangi bir pahalılık yok. Alıcılar memnun satıcılar yem fiyatlarından dolayı biraz memnun değil. Yem fiyatlarından dolayı hayvan alım ve satım fiyatları biraz düşük. 1 ton 100 kilo olan hayvanıma 28 bin lira para istiyorum. Küçükbaş hayvanların fiyatları da 2 bin liradan başlayıp 3 bin 500 liraya kadar gidebiliyor. Büyükbaşlarda düve dediğimiz cinsler de 6 bin 500 liradan başlayıp 1213 bin liraya kadar satılıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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