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Aydemir Termal Turizm’de Erzurum farkını paylaştı Aydemir’den Nurettin Topçu’ya vefa Aydemir: Erzurum Türk Tefekküründe özel bir adres’ Aydemir: ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi bir milattır’

İHA

Aydemir Termal Turizm’de Erzurum farkını paylaştı Aydemir’den Nurettin Topçu’ya vefa Aydemir: Erzurum Türk Tefekküründe özel bir adres’ Aydemir: ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi bir milattır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, dünyada yaşanan daralmaya rağmen eser siyasetine devam ettiklerini söyledi. 10 Temmuz 2018’den itibaren uygulamaya giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye’ye yeni ufuklar kazandırdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, sistemle eser siyasetinin daha vurgulu hale geldiği, ülkenin lider ülke vizyonu hedefinde istikrar, huzur ve güvenle ilerlediğini belirtti.
Aydemir Ülke Gündemini Yorumladı
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ülke ekonomi ve siyaset gündemini değerlendiren AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi, Milletvekili Aydemir, vefatının 46’ıncı yıldönümünde Türk Düşünce Tarihine damga vuran Erzurumlu mütefekkir Nurettin Topçu’yu rahmetle andı.
Aydemir Erzurum’un Termal Zenginliğini Gündeme Taşıdı
Basın toplantısında Erzurum’un Termal Turizm alanında marka il olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, Pasinler, Köprüköy, ılıca, Tekman başta olarak ildeki termal turizm yatırımlarına dikkat çekerek, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerine teşekkür etti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 3’üncü Yılında
Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Temmuz tarihinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin oluşmasından dolayı önemli olduğunu dile getirdi. Bu sistemle çok daha hızlı kararların alındığını, böylece Türkiye'nin önemli mesafeler katettiğini ifade eden Aydemir, "Her sahada önemli kazanımlarımız oldu. Özellikle sağlık alanında. Eğer Kovid19 salgını sürecinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı tıpkı Avrupa ülkeleri gibi, ABD gibi çuvallayan bir halimiz olurdu, nal toplardık, insanlarımız mağdur olurdu. Tüm dünyada yaşanan daralmaya rağmen biz eser siyasetine devam ediyoruz." dedi.
Terörle Mücadele
Aydemir, Türkiye'nin terörle mücadelede üstün gayret gösterdiğini, bundan rahatsız olan siyasi kesimlerin olduğunu kaydetti. HDP'nin, bitmek üzere olan terör örgütü PKK'ya can suyu vermeye çalıştığını ifade eden Aydemir, "HDP'nin gerçekleştirdiği mitingler bunu içermektedir. Ne yazık ki Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP de onlara payanda olmuş durumda. Resmen HDP'nin kuyruğuna takılmış yürüyorlar. Gerçekleştirilen mitingde CHP'li belediye başkanının, HDP ile aynı anlamları içeren konuşmalar yapması bu manaya gelmektedir. PKK'ya destek verme mahiyetli konuşmalardır." diye konuştu.
‘Topçu’yu rahmet ve şükranla anıyoruz’
Basın Toplantısında, mütefekkir Nurettin Topçu’nun dadaşların medarı iftiharı, müstesna ve abide bir şahsiyet olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, 10 Temmuz 1975’te hakka yürüyen Topçu’yu rahmetle anarak, ‘Yerli ve milli düşüncenin bu nadide ismi Cennetle, Cemalullahla muhatap olsun inşaallah.’ niyazında bulundu.
‘Erzurum Türk tefekküründe müstesna bir adres’
Erzurum’un Türk Tefekkür Dünyasına damga vurmuş abide şahsiyetler yetiştirdiği, Merhum Topçu’nun da eserleri, üslubu, vurgularıyla Türk Düşünce tarihinde yeni bir sayfa açtığına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Dış dünyayı hiçbir zaman suçlamamış, hep içimize dönelim, kendimizi sigaya çekelim gibi özgün bir yaklaşım ortaya koymuş, diğergam olmanın, ötekini düşünmenin ne kadar yüksek bir hal olduğunu eserleriyle ifade etmiş bir mütefekkirdir. Topçu’yu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. ‘ dedi.
Pasinler Termal Yatırımları
TBMM’deki basın toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığının Termal Turizm Yatırımları için Pasinler gönderdiği 3 milyonluk mali desteğe teşekkür eden Milletvekili Aydemir, Pasinler’in bu destinasyonda en iyi olmayı hak eden marka bir ilçe olduğunu belirterek Büyükşehir ve Pasinler Belediyesinin termal turizm konusundaki hassasiyetlerini gündeme taşıdı.
Büyükşehir ve Pasinler Belediyesinin Örnek Çabaları
Erzurum’un tarih, doğa, kış, botanik, kültür, inanç, yayla başta olarak turizmde eşsiz bir çeşitlilik ve zenginliği barındırdığını dile getiren Milletvekili Aydemir, ildeki termal turizm kaynakları ve bunlar üzerinde hayat bulan yatırımları aktardı. Pasinler’de yeni termal kaynaklar bulunduğu ve bunların turizme kazandırılması noktasında yeni projelerin öngörüldüğünü belirten Milletvekili Aydemir, Pasinler’in Aziziye, Köprüköy gibi termal turizmde marka ilçe olduğunu, bu konumun elde edilmesinde Büyükşehir ve Pasinler Belediyesinin örnek bir çaba gösterdiğini söyledi.

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