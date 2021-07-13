BB Erzurumspor Celal Hanalp’i renklerine bağladı

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BB Erzurumspor sağ bek oyuncusu Celal Hanalp’i renklerine bağladı.

TFF1. Lig’e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Celal Hanalp’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Futbolcu bu akşam Erzurum’a gelerek kampa katılacak.

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