Erzurumspor’dan çocuk istismarı ile mücadeleye tam destek

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM)’nin tüm yurt genelinde başlatmış olduğu çocuk istismarı ile mücadele ve farkındalık haftası kapsamındaki #çocuklariçinmavikurdeletak etkinliğine destek bu kez de Erzurumspor’dan geldi.

Erzurumspor futbolcuları ve teknik heyeti; çocuk istismarında farkındalık oluşturmak için yurt genelinde yoğun bir katılımla devam eden #cocuklaricinmavikurdeletek etkinliği için, antrenman öncesinde Erzurumspor tesislerinde UCİM Derneği Genel Başkan Danışmanı Av.Ayşegül Aydoğan, Ucim Erzurum Temsilcisi Av. Hilal Genç ve koordinatör ekibini ağırladı.

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Çocuk istismarı ile mücadelede Erzurumspor olarak her zaman yanınızdayız. Ne gerekirse yapmaya hazırız “ diyerek UCİM Erzurum ekibine teşekkür etti.

Erzurumspor sportif direktörü Muzaffer Bilazer ise “Çocuklar hepimizin çocukları. Çocuk istismarlarını önlemek için üstümüze düşen her ne ise yapmaya her zaman hazırız ve yanındayız” dedi.

UCİM Erzurum Koordinatörleri etkinliğin amacını anlatarak başta Erzurumspor teknik direktörü Erkan Sözeri, sportif direktör Muzaffer Bilazer ve tüm Erzurum spor ekibine, çocuk istismarı gibi hassas bir konuda farkındalık oluşturmak için verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Bu davranışın tüm futbol takımlarına örnek olması gerektiğini ileten Aydoğan, bu sezon için Erzurumspor’a başarı dileklerini sundu.

Çocuk istismarları son bulsun diye tüm yurt genelinde mücadele veren UCİM Derneği Erzurum ekibi, antrenman öncesinde çocuk istismarına farkındalık oluşturmak için Erzurumspor futbolcuları ve teknik heyetine mavi kurdele takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

