Başkan Uçar’dan 15 Temmuz mesajı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Uçar, “FETÖ/PDY terör örgütünce devletimizin, demokrasimizin, milli birlik ve beraberliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde, milletçe yek vücut olup, eşine az rastlanacak bir kahramanlık destanı yazmış olmanın gururunu bir kez daha yaşıyoruz” dedi.

Başkan Mahmut Uçar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Vatanı için hayatlarını, ailelerini, sevdiklerini hatta canlarını hiç düşünmeden ülkesi uğruna feda edenler, 15 Temmuz da sahip oldukları özgürlük bilinciyle büyük bir cesaretle huzur ve refahımıza kastetmeye çalışanlara en büyük cevabı verdiler. 15 Temmuz gecesi ölümü öldüren, korkuyu korkutan milletimizin bir ferdi olarak ne kadar gurur duysak, ne kadar övünsek azdır. 15 Temmuz’da Milletimizin tüm bireyleri; genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeksizin sokaklara dökülmüş, geçmişte olduğu gibi bir kez daha can siperane mücadelesini vermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla; vatanını, namusunu ve mukaddesatını savunmak üzere meydanlara akın eden milletimiz, darbecilere karşı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanına imza atmıştır. 15 Temmuz'da yaşananlar bize göstermiştir ki; özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, devletine ve geleceğine sahip çıkan milletimizin, karşılaştığı her türlü güçlükle baş edebilecek cesareti ve gücü vardır. Önemli olan bu cesaretin ve cesareti gösterenlerin unutulmaması, bilhassa yaşatılmasıdır. Milletler bu tür hadiselerden çıkardıkları derslerle geleceği şekillendirirler. Geleceği şekillendirmek adına da milletimizin her bir ferdinin ve kurumunun önemli sorumlulukları vardır. Bu bakış açısıyla geçmişin hakikatini unutmadan geleceği şekillendirmek için çabalamalıyız. Meydanlarda kazanılan zaferler ancak düşünceyle ve üretimle taçlandırıldığında anlam kazanır. Bu meyanda vatan nöbetimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülke hedeflerini gerçekleştirmek için her alanda devam ettirmeliyiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü anarken aziz milletimizin her daim birlik, beraberlik içinde olmasını ve bir kez daha bu tür hadiselerin yaşanmamasını temenni ediyorum. 15 Temmuz gecesinin karanlığını aydınlığa kavuşturmak için sokaklara dökülen milletimizin her ferdine teşekkürlerimi sunuyorum. Gazilerimizin her birine sağlıklı ve uzun ömürler dilerken, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bugün aziz vatanımızda huzur içinde yaşamamızı sağlayan ve iman dolu göğsünü siper eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.’’

