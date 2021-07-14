ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Milletin, o hainlere öfkesi asla dinmeyecek”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde, demokrasi şehitlerini rahmetle, gazilerini de minnet ve şükranla andıklarını belirterek, devleti ele geçirmeye ve milletin iradesini tahakküm altına almaya teşebbüs eden darbecilere Türk halkının duyduğu öfkenin hiçbir zaman dinmeyeceğini söyledi.

FETÖ terör örgütü tarafından 5 yıl önce gerçekleştirilen alçak saldırının, darbenin ötesinde bir işgal girişimi olduğunu dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, “Bu hadsiz ve hain girişimin asıl amacı; ülkemizi tarihinde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı ise; ülkemizi bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı defetti, fitneye geçit vermedi. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu” dedi.

Mesajında, “Milletimiz, demokrasiye olan inancı ve vakur duruşuyla 15 Temmuz gecesi hainlere karşı bir destan yazmıştır” diyen Yücelik şunları söyledi; “Haince planlanmış darbe girişimini büyük bir inanç ve cesaretle savuşturan bu asil millet, topraklarımız üzerinde çirkin emelleri olan iç ve dış düşmanlara karşı da net bir mesaj vermiştir. Yürekle yazılan bu destansı mücadelede, 251 vatandaşımız şehadete erdi. 2 bin 196 vatandaşımız da gazi oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi de şükranla anıyoruz. Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır. Dünyada çok az millet istiklali ve istikbali için böyle büyük bedeller ödeyebilir. Türk halkı, tarihi boyunca böyle birçok bedel ödemiş ve neticesinde kendi iradesinin dışında hiçbir şer odağına boyun eğmemiştir.”

Vatana aidiyet duygusuyla hareket eden ve siyasi görüşünü bir tarafa bırakarak ülkenin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhunun demokrasinin de sigortası olduğu vurgulayan ETSO Başkanı Yücelik şu ifadeleri kullandı,. “Türk Milleti olarak bizler hiçbir zaman, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare istemedik. Ülkemiz için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz. Ülke olarak yaşadığımız bu hain darbe girişiminden, hem demokrasimizi, hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çıktık. Hepimiz demokrasi konusunda toplumda sağlanan bu büyük mutabakatın değerini bilmeliyiz. Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız. Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi millet yapan unsur budur. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz. İş dünyası olarak, artık bir daha yaşamak istemediğimiz bu büyük sıkıntıdan ve yaklaşık 1 buçuk yıldan bu yana mücadele ettiğimiz kovit19 pandemisinin etkisinden bir an öne kurtulup, birlik ve beraberlik içinde daha fazla çalışmaya, üretmeye ve istihdam sağlamaya odaklanmak istiyoruz.”

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