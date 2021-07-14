Başkan Sağlam’dan 15 Temmuz mesajı

Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Sağlam, “15 Temmuz 2016’da ülkemiz, milletimize ve demokrasimize alçakça kast eden hain darbe girişimine maruz kalmıştır. Türkiye’nin bağımsızlığını, kalkınmasını, hak ve adaletin sesi olmasını hazmedemeyen karanlık bir yapı ve onu teşvik eden işbirlikçileri, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Polisimizi, stratejik kurumlarımızı hedef alarak devletimizin yönetimini ele geçirmeye çalışmışladır. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen FETÖ Terör Örgütü üyesi bir grup cuntacı asker, milleti ve milli iradeyi hiçe sayarak devleti ve hükümeti ele geçirmeyi amaçladı. Ancak bu hain darbe teşebbüsü tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti’nin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle yeni bir destan daha yazılarak engellendi. Aziz milletimizin, tarihi boyunca hiçbir zorbaya teslim etmediği iradesini esir almayı ve insanımızı kendi şer emellerine boyun eğdirmeyi planlayan bu zalimler, Baş Komutanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla korkusuzca meydanlara çıkan vatandaşlarımıza silah doğrultarak acımasızca saldırmışlardır. Kendi menfaatleri için başkalarının maşası olmayı marifet bilen FETÖ terör örgütü ve onun işbirlikçileri karışlarına ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplamamışlardır. 15 Temmuz Darbe girişiminin yaşandığı o karanlık gecede Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı ruhu bir kez daha tezahür etti. Milletimiz, açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit edilen vatandaşlarımıza rağmen meydanı darbecilere bırakmayarak ülkesine ve milli iradeye kararlı bir şekilde sahip çıktı ve bu hain darbe teşebbüsü bertaraf edildi. Gözünü bile kırpmadan ülkesi için canını feda eden darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’i ve diğer demokrasi şehitlerimizi unutmadık, asla unutmayacağız. Ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Acısını hala yüreğimizde hissettiğimiz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca tüm Horasanlı kardeşlerimi 15 Temmuz Perşembe günü, saat 18.00’de Horasan Belediyesi önünden başlayacak Milli Birlik ve Demokrasi Konvoyuna akabinde sabah namazına kadar devam edecek milli birlik ve demokrasi nöbetine davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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